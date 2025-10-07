Килиан Мбаппе сделал неожиданное признание после игры с "Кайратом"

Полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид" и сборной Турции Арда Гюлер на личной странице в Instagram разместил серию снимков без определенной тематики. Зрителю представлены семейные, тренировочные и архивные фото, сообщает Zakon.kz.

Но есть один примечательный кадр, привлекший внимание аудитории: сам Гюлер и спящий в самолете капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Фото: Instagram/ardaguler

Мбаппе решил отреагировать на фото турецкого игрока и оставил следующий комментарий:

"Поездка в Казахстан была непростой, братишка".

Фото: Instagram/ardaguler

Ответ нападающего "Реал Мадрида", судя по показателям, пользуется большим успехом. Комментарий вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков и стал одним из самых обсуждаемых в Сети.

Поздно вечером 30 сентября 2025 года казахстанский "Кайрат" разгромно уступил титулованному "Реалу" на Центральном стадионе в Алматы. Матч закончился со счетом 0:5 в пользу гостей. Автором трех голов стал один из лучших игроков мира Килиан Мбаппе. Также отличились футболисты Эдуардо Камавинга (83‑я минута) и Брахим Диас (на добавленном времени).