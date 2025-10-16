#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Спорт

"Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард"

Хоккей Победа КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 22:31 Фото: hcbarys.kz
16 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" наконец-то порадовал своих фанатов, обыграв на родном льду одного из лидеров Восточной конференции КХЛ – омский "Авангард", сообщает Zakon.kz.

Столичные хоккеисты не просто переиграли соперника, а забросили в ворота гостей шесть шайб, ну и пропустили в свои две.

Никто из специалистов не предполагал такой исход матча, тем более перед заключительным периодом был равный счет – 2:2.

В третьем игровом отрезке команду Михаила Кравца невозможно было узнать, они шокировали омский коллектив, поразив их ворота четыре раза.

В итоге 6:2 – крупная победа "Барыса" после шести поражений подряд. В команде победителей отличились Райли Уолш, Всеволод Логвин, Мэйсон Морелли, Майк Веккионе, Динмухамед Кайыржан и Адиль Бекетаев.

Благодаря данному успеху столичная дружина вернулась в зону плей-офф и сейчас занимает седьмое место в таблице "Востока" с активом в 16 очков.

Последний раз "астанчане" побеждали дома 29 сентября, когда всухую обыграли "Адмирал".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: