"Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард"
Столичные хоккеисты не просто переиграли соперника, а забросили в ворота гостей шесть шайб, ну и пропустили в свои две.
Никто из специалистов не предполагал такой исход матча, тем более перед заключительным периодом был равный счет – 2:2.
В третьем игровом отрезке команду Михаила Кравца невозможно было узнать, они шокировали омский коллектив, поразив их ворота четыре раза.
В итоге 6:2 – крупная победа "Барыса" после шести поражений подряд. В команде победителей отличились Райли Уолш, Всеволод Логвин, Мэйсон Морелли, Майк Веккионе, Динмухамед Кайыржан и Адиль Бекетаев.
Благодаря данному успеху столичная дружина вернулась в зону плей-офф и сейчас занимает седьмое место в таблице "Востока" с активом в 16 очков.
Последний раз "астанчане" побеждали дома 29 сентября, когда всухую обыграли "Адмирал".