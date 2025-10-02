#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Спорт

Очередную сенсацию сотворил азербайджанский "Карабах" в матче Лиги чемпионов с соперником "Кайрата"

азербайджанский ФК &quot;Карабах&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 10:37 Фото: Instagram/championsleague
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках игр общего этапа Лиги чемпионов УЕФА дома встретил будущих соперников алматинского ФК "Кайрат" – "Копенгаген" и сотворил очередную сенсацию, выиграв всухую со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла накануне, 1 октября 2025 года, на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку.

Счет на 28-й минуте открыли хозяева поля. Отличился полузащитник "Карабаха" Абделла Зубир. Гостям не удалось забить ни одного гола, и первый тайм завершился со счетом 1:0.

Точку во втором тайме поставил нападающий азербайджанского клуба Эммануэль Аддай, который на 83-й минуте забил второй гол.

Таким образом, матч "Карабах" – "Копенгаген" завершился со счетом 2:0.

А на странице Лиги чемпионов в Instagram отметили, что азербайджанский клуб одержал "две победы из двух", набрав 6 очков.

Ранее мы писали, что лучший футбольный клуб Азербайджана "Карабах" продолжает творить чудеса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 17 сентября 2025 года команда Гурбана Гурбанова обыграла на выезде знаменитую португальскую "Бенфику" со счетом 3:2.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 10:37
Азербайджанский "Карабах" сотворил большую сенсацию в Лиге чемпионов УЕФА

Отметим, что алматинский "Кайрат" встретится с "Копенгагеном" 26 ноября. Игра пройдет в Дании.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 10:37
Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию

Тем временем "Кайрату" пока не совсем везет. 30 сентября они дома встречали самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал", который разгромил хозяев поля со счетом 5:0. Чуть ранее, 19 сентября, на выезде казахстанцы проиграли португальскому "Спортингу" со счетом 4:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день
11:04, Сегодня
В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день
Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку
09:55, Сегодня
Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
09:32, Сегодня
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: