Очередную сенсацию сотворил азербайджанский "Карабах" в матче Лиги чемпионов с соперником "Кайрата"
Встреча прошла накануне, 1 октября 2025 года, на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку.
Счет на 28-й минуте открыли хозяева поля. Отличился полузащитник "Карабаха" Абделла Зубир. Гостям не удалось забить ни одного гола, и первый тайм завершился со счетом 1:0.
Точку во втором тайме поставил нападающий азербайджанского клуба Эммануэль Аддай, который на 83-й минуте забил второй гол.
Таким образом, матч "Карабах" – "Копенгаген" завершился со счетом 2:0.
А на странице Лиги чемпионов в Instagram отметили, что азербайджанский клуб одержал "две победы из двух", набрав 6 очков.
Ранее мы писали, что лучший футбольный клуб Азербайджана "Карабах" продолжает творить чудеса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 17 сентября 2025 года команда Гурбана Гурбанова обыграла на выезде знаменитую португальскую "Бенфику" со счетом 3:2.
Отметим, что алматинский "Кайрат" встретится с "Копенгагеном" 26 ноября. Игра пройдет в Дании.
Тем временем "Кайрату" пока не совсем везет. 30 сентября они дома встречали самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал", который разгромил хозяев поля со счетом 5:0. Чуть ранее, 19 сентября, на выезде казахстанцы проиграли португальскому "Спортингу" со счетом 4:1.