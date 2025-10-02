Очередную сенсацию сотворил азербайджанский "Карабах" в матче Лиги чемпионов с соперником "Кайрата"

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках игр общего этапа Лиги чемпионов УЕФА дома встретил будущих соперников алматинского ФК "Кайрат" – "Копенгаген" и сотворил очередную сенсацию, выиграв всухую со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла накануне, 1 октября 2025 года, на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку.

Счет на 28-й минуте открыли хозяева поля. Отличился полузащитник "Карабаха" Абделла Зубир. Гостям не удалось забить ни одного гола, и первый тайм завершился со счетом 1:0.

Точку во втором тайме поставил нападающий азербайджанского клуба Эммануэль Аддай, который на 83-й минуте забил второй гол.

Таким образом, матч "Карабах" – "Копенгаген" завершился со счетом 2:0.

А на странице Лиги чемпионов в Instagram отметили, что азербайджанский клуб одержал "две победы из двух", набрав 6 очков.

Ранее мы писали, что лучший футбольный клуб Азербайджана "Карабах" продолжает творить чудеса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 17 сентября 2025 года команда Гурбана Гурбанова обыграла на выезде знаменитую португальскую "Бенфику" со счетом 3:2.

Отметим, что алматинский "Кайрат" встретится с "Копенгагеном" 26 ноября. Игра пройдет в Дании.

Тем временем "Кайрату" пока не совсем везет. 30 сентября они дома встречали самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал", который разгромил хозяев поля со счетом 5:0. Чуть ранее, 19 сентября, на выезде казахстанцы проиграли португальскому "Спортингу" со счетом 4:1.