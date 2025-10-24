#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Спорт

"Мидтьюлланд" сенсационно возглавил таблицу Лиги Европы после трех туров

Футбол Сенсация Лиги Европы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:31 Фото: Instagram/fcmidtjylland
Датский футбольный клуб "Мидтьюлланд", не имеющий особых регалий и титулов в европейском футболе, удивляет специалистов своей игрой. Серебряный призер датского чемпионата возглавил список лучших клубов Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

"Волки" к утру 24 октября располагаются на первой строчке таблицы второго по значимости клубного турнира Европы, набрав максимальные девять очков после трех туров общего этапа.

Такое же количество баллов (9) имеют уже более-менее известные "Брага" (Португалия) и "Лион" (Франция). Но они уступают датчанам по дополнительным показателям.

В минувшую ночь "Мидтьюлланд" одержал третью победу кряду на этом турнире, разгромив на выезде "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) со счетом 3:0. Ранее были повержены в гостях английский "Ноттингем Форрест" (3:2) и дома – австрийский "Штурм" (2:0).

Независимо от дальнейших результатов, команда Майка Тулльберга уже может гордиться своими показателями, и они одной ногой стоят в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Также нужно отметить, что "Мидтьюлланд" – это молодой коллектив, который образован в 1999 году.

Здесь нельзя не подчеркнуть, что за последние несколько дней удивляют представители скандинавского футбола. Ярким примером является достижение деревенской команды "Мьельбю" из Швеции, которая получила место в Лиге чемпионов УЕФА на будущий год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура
11:44, 19 сентября 2025
"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура
"Торино" сенсационно возглавил турнирную таблицу Серии А
17:47, 23 сентября 2024
"Торино" сенсационно возглавил турнирную таблицу Серии А
"Лацио" захватил лидерство после игр второго тура Лиги Европы
15:09, 04 октября 2024
"Лацио" захватил лидерство после игр второго тура Лиги Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: