"Мидтьюлланд" сенсационно возглавил таблицу Лиги Европы после трех туров

Датский футбольный клуб "Мидтьюлланд", не имеющий особых регалий и титулов в европейском футболе, удивляет специалистов своей игрой. Серебряный призер датского чемпионата возглавил список лучших клубов Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

"Волки" к утру 24 октября располагаются на первой строчке таблицы второго по значимости клубного турнира Европы, набрав максимальные девять очков после трех туров общего этапа.

Такое же количество баллов (9) имеют уже более-менее известные "Брага" (Португалия) и "Лион" (Франция). Но они уступают датчанам по дополнительным показателям.

В минувшую ночь "Мидтьюлланд" одержал третью победу кряду на этом турнире, разгромив на выезде "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) со счетом 3:0. Ранее были повержены в гостях английский "Ноттингем Форрест" (3:2) и дома – австрийский "Штурм" (2:0).

Независимо от дальнейших результатов, команда Майка Тулльберга уже может гордиться своими показателями, и они одной ногой стоят в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Также нужно отметить, что "Мидтьюлланд" – это молодой коллектив, который образован в 1999 году.

Здесь нельзя не подчеркнуть, что за последние несколько дней удивляют представители скандинавского футбола. Ярким примером является достижение деревенской команды "Мьельбю" из Швеции, которая получила место в Лиге чемпионов УЕФА на будущий год.