Спорт

Впервые за 40 лет чемпионом Шотландии по футболу может стать новый клуб

Фото: Instagram/celticFC
Победителем текущего шотландского футбольного первенства может стать клуб "Хартс", который, возможно, прервет гегемонию "Селтика" и "Глазго Рейнджерс", распределявшими "золото" турнира между собой в последние 40 лет, сообщает Zakon.kz.

"Харт оф Мидлотиан" ныне лидирует в чемпионате Шотландии после девяти туров, опережая главного фаворита "Селтик" на восемь очков.

Команда из Эдинбурга накануне в принципиальном поединке победила своего ближайшего преследователя со счетом 3:1.

Тем самым подопечные Дерека Макиннеса близка к тому, чтобы впервые за 40 лет стать командой не из Глазго, которая может завоевать "золото" чемпионата.

Плюс "темно-бордовые" в пятый раз в своей истории могут удостоиться звания лучшего клуба Шотландии. Ранее они становились чемпионами страны в далеком 1960 году.

Шотландское первенство известно многим фанатам по противостоянию двух грандов: "Глазго Рейнджерс" и "Селтик", которые на протяжении многих лет спорят, кому же достанется первое место.

После поражения "Хартсу" был снят с должности главный тренер "Селтика" – Брендан Роджерс. Тучи над 52-летним наставником сгустились еще ранее, когда казахстанский "Кайрат" выбил рекордсмена шотландского футбола из Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
