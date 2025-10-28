Впервые за 40 лет чемпионом Шотландии по футболу может стать новый клуб
"Харт оф Мидлотиан" ныне лидирует в чемпионате Шотландии после девяти туров, опережая главного фаворита "Селтик" на восемь очков.
Команда из Эдинбурга накануне в принципиальном поединке победила своего ближайшего преследователя со счетом 3:1.
Тем самым подопечные Дерека Макиннеса близка к тому, чтобы впервые за 40 лет стать командой не из Глазго, которая может завоевать "золото" чемпионата.
Плюс "темно-бордовые" в пятый раз в своей истории могут удостоиться звания лучшего клуба Шотландии. Ранее они становились чемпионами страны в далеком 1960 году.
Шотландское первенство известно многим фанатам по противостоянию двух грандов: "Глазго Рейнджерс" и "Селтик", которые на протяжении многих лет спорят, кому же достанется первое место.
После поражения "Хартсу" был снят с должности главный тренер "Селтика" – Брендан Роджерс. Тучи над 52-летним наставником сгустились еще ранее, когда казахстанский "Кайрат" выбил рекордсмена шотландского футбола из Лиги чемпионов УЕФА.