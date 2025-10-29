Две знаменитости встретились на ужине чемпионов в Париже
Фото: Instagram/giusetrattoria
28 октября в одном из парижских ресторанов с итальянской кухней встретились два известных спортсмена – теннисист Янник Синнер и футболист Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.
Четырехкратный чемпион турниров из серии "Больших шлемов", а также вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поужинал вместе с французским форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.
Известные личности из мира спорта являются постоянными посетителями итальянского ресторана в Париже.
"Вечер чемпионов. Всегда приятно приветствовать Янника Синнера и Килиана Мбаппе в Giuse Trattori. Знакомые лица, мы имеем честь принимать их на протяжении многих лет". Заявление администрации ресторана
Если Мбаппе приехал погостить к себе на Родину на короткое время, то Синнер в эти дни находится в Париже по работе. Он принимает участие в "Мастерсе", где уже вечером 29 октября в рамках второго круга сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.
Во время ужина с Килианом Янник получил хорошую для себя новость. Его главный конкурент по французским состязаниям, первая ракетка мира Карлос Алькарас, на старте неожиданно уступил британцу Кэмерону Норри.
