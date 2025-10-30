#АЭС в Казахстане
Спорт

"Семей" с двойным камбэком обыграл соперника в футзальной Лиге чемпионов

Фото: Instagram/fcsemey
29 октября стартовали игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, в одном из матчей которого феерией голов отметился ФК "Семей", сообщает Zakon.kz.

Футзалисты "Семея" свою первую встречу проводили на арене испанской Пальма-де-Мальорка, где соперничали с многократным чемпионом Чехии – "Хрудимом".

Наши оппоненты по ходу матча дважды вели в счете, но подопечные Аслана Смакова все время догоняли, а вскоре и вовсе разгромили соперника.

Всего в ворота "Хрудима" было забито девять мячей, а сами пропустили пять. Авторами голов у "Семея" стали Габриэль Кандидо (хет-трик), Бруно Гомес (дубль), Чингиз Есенаманов, Камиль Герейханов, Марсело и Абдирасул Абдуманапулы.

Одержав первую победу в подгруппе №2, футзалисты "Семея" возглавили турнирную таблицу с активом в три очка.

После стартового тура точно такие цифры имеет главный конкурент "Семея" – местная "Пальма", которая накануне переиграла французский "Этуаль" – 2:1.

В рамках второго тура команда Смакова 30 октября сыграет с "Этуалем", а хозяева паркета померятся силами с "Хрудимом".

Для того чтобы завоевать путевку в следующий этап Лиги чемпионов УЕФА, "Семею" минимум нужно сыграть вничью, а в идеале обыграть французский коллектив.

Действующим победителем турнира является "Пальма", которая 5 мая 2025 года в финальном поединке разгромила казахстанский "Кайрат" – 9:4.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
