Кто остановит Синнера на кортах Парижа в отсутствие Алькараса

31 октября на арене La Defence (Париж) стартуют поединки 1/4 финала представительного теннисного турнира ATP 1000. За несколько часов до начала программы дня болельщики в предвкушении четырех интересных матчей, сообщает Zakon.kz.

В одной из этих встреч на центральный корт Парижа выйдет главный фаворит турнира – итальянец Янник Синнер. Вторая ракетка мира будет соперничать с американцем Беном Шелтоном (№7 ATP). Сможет ли 23-летний теннисист остановить победное шествие более титулованного оппонента.

Перед Янником сейчас открыты двери до дебютного титула в Париже, тем более турнир покинул лидер ATP-Тура – Карлос Алькарас.

Но для итальянца есть еще несколько преград в лице амбициозных соперников, которые тоже хотят забрать французский трофей.

Если же Синнер пройдет Шелтона, то далее его будет поджидать победитель встречи Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия).

В случае же выхода в финал "Мастерса", вторая ракетка планеты получит в соперники одного из следующих соперников: Алекс де Минор (Австралия), Александр Бублик (Казахстан), Валентин Вашеро (Монако) и Феликс Оже-Альясим (Канада).

А эта четверка может преподнести любой сюрприз в отношении Янника Синнера и при любом раскладе ему не будет сладко.

В хорошем настроении к играм 1/4 финала подходит лучший теннисист нашей страны Александр Бублик, который накануне сенсационно обыграл четвертую ракетку мира Тейлора Фритца (США) – 7:5, 6:2.

Сегодня в 19:30 по казахстанскому времени он сразится с Де Минором.