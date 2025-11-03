"Кайрат" анонсировал свой матч с "Интером"

Ночью 3 ноября футбольный клуб "Кайрат" выпустил постер ближайшей игры против "Интера", сообщает Zakon.kz.

Соперники проведут четвертый матч общего этапа Лиги чемпионов. Он пройдет в ночь с 5 на 6 ноября в Милане и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Прямую трансляцию матча "Интер" – "Кайрат" организует телеканал "Qazaqstan".

После трех сыгранных матчей в основном раунде Лиги Чемпионов "Интер" имеет девять очков. "Кайрат" за три игры набрал одно очко. Подопечные Рафаэля Уразбахтина крупно проиграли португальскому "Спортингу" (1:4) и испанскому "Реалу" (0:5) и сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

Сегодня Елена Рыбакина выйдет на корт в Саудовской Аравии и сыграет против второй ракетки мира.