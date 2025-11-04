#Народный юрист
Спорт

Тренер "Реала" высказался о возвращении на "Энфилд" в матче против "Ливерпуля"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 14:40 Фото. Instagram/ReaLmadrid
Ближайшей ночью состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, где английский "Ливерпуль" примет мадридский "Реал". Испанцев привез их главный тренер Хаби Алонсо, который в бытность игроком пять лет защищал честь "красных", сообщает Zakon.kz.

Теперь "Реал" под руководством бывшего игрока "Ливерпуля" сыграет на "Энфилде", в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хаби Алонсо выставит своих футболистов против "мерсисайдцев", майку которых он сам носил в период с 2004 по 2009 годы.

"Я провел там пять лет и многому научился, не только игре, но и мышлению. Это помогло мне оказаться здесь сегодня. Когда любишь футбол, ты счастлив играть за такой клуб. Есть моменты в игре, когда кажется, что это сила, но у нас очень опытные игроки, которые умеют правильно реагировать в напряженной обстановке. Играть должны футболисты, я не могу делать это, сидя на тренерской скамейке. Это будет большой матч, классика европейского футбола". Хаби Алонсо

За сутки до этой встречи свое мнение о предстоящей игре также высказал главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот.

После матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов "красные" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, а "сливочные" находятся на пятой позиции, их отделяют 4 очка.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
