Голкипер "Сент-Луиса" пытался в трусах спрятать 900-ю шайбу Овечкина
Как уже все знают, капитан столичной дружины Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в поединке против "Сент-Луиса".
Россиянин поразил ворота гостевой команды во втором периоде, когда оформил красивую шайбу.
Огорченный голкипер Джордан Биннингтон вытащил шайбу и, воспользовавшись празднованием хозяев льда юбилейного гола, засунул ее себе в трусы.
Но этот фрагмент не прошел мимо арбитров, один из которых попросил канадского вратаря вернуть шайбу. Была ли это шутка или Биннингтон хотел оставить у себя заветный трофей, никому неизвестно.
После матча шайба все же досталась самому герою, автору 900-й шайбы – Александру Овечкину, который первым в истории НХЛ добрался до этого рубежа.
Весь штаб, включая президента "Кэпиталз", затем отпраздновал это событие в раздевалке, облив "юбиляра" пивом.
К поздравлениям также подключились два сына российского нападающего и его супруга.
Тем самым лидер "Вашингтона" сумел реализовать вторую цель на этот сезон. Немного ранее он пересек границу в 1500 матчей в НХЛ.