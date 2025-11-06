#Народный юрист
Спорт

Голкипер "Сент-Луиса" пытался в трусах спрятать 900-ю шайбу Овечкина

Хоккей 900 Голов НХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 15:42 Фото. Instagram/capitals
Утром 6 ноября во время матча НХЛ между "Вашингтоном" и "Сент-Луисом" произошел комичный случай. Вратарь "Блюз" Джордан Биннингтон пропустил юбилейный гол от Александра Овечкина и сразу же спрятал шайбу себе в трусы, сообщает Zakon.kz.

Как уже все знают, капитан столичной дружины Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в поединке против "Сент-Луиса".

Россиянин поразил ворота гостевой команды во втором периоде, когда оформил красивую шайбу.

Огорченный голкипер Джордан Биннингтон вытащил шайбу и, воспользовавшись празднованием хозяев льда юбилейного гола, засунул ее себе в трусы.

Но этот фрагмент не прошел мимо арбитров, один из которых попросил канадского вратаря вернуть шайбу. Была ли это шутка или Биннингтон хотел оставить у себя заветный трофей, никому неизвестно.

После матча шайба все же досталась самому герою, автору 900-й шайбы – Александру Овечкину, который первым в истории НХЛ добрался до этого рубежа.

Весь штаб, включая президента "Кэпиталз", затем отпраздновал это событие в раздевалке, облив "юбиляра" пивом.

К поздравлениям также подключились два сына российского нападающего и его супруга.

Тем самым лидер "Вашингтона" сумел реализовать вторую цель на этот сезон. Немного ранее он пересек границу в 1500 матчей в НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
