#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
Спорт

"Эту игру будут помнить!": появилось эмоциональное видео из раздевалки "Кайрата" после матча с "Интером"

главный тренер ФК &quot;Кайрат&quot; Рафаэль Уразбахтин, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:18 Фото: Instagram/f.c.kairat
Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" показала, что творилось в раздевалке алматинского ФК после матча с "Интером", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 6 ноября 2025 года опубликовали в Instagram "Кайрата".

На кадрах можно увидеть и услышать важные слова, которые произнес главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин после встречи с миланским ФК.

"Ребят, мы играли с финалистом прошлогодней Лиги чемпионов. Вы сейчас доказали, во-первых, самим себе, что можно играть с любым соперником. Когда полностью ты отдаешься, когда играешь на пределе... Цените эти моменты, ребят. Я вам говорю, я с вас не слезу, я буду вас двигать вперед! Понимаете? Никаких послаблений! Мы можем играть с любым соперником! И вы это доказываете в какой раз уже! Вам, ребят, большой респект, большое уважение! Красавцы, мы сыграли достойно! Эту игру многие будут помнить и результат этот! Да, мы проиграли, но проиграли достойно, проиграли хорошему сопернику! И за такую игру не стыдно", – заявил эмоционально тренер "Кайрата".

Уразбахтин подчеркнул, что его подопечные "должны с высоко поднятой головой сейчас двигаться вперед".

"От игры к игре мы прибавляем. Поэтому большой вам респект, большое уважение!" – отметил он.

По словам главного тренера "Кайрата", игра с "Интером" на самом деле получилась хорошей.

С ним согласились и болельщики алматинского клуба. Некоторых из них умилил 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков, который совместил приятное с полезным: слушал тренера и поедал пиццу:

  • "А Анарбеков проголодался".
  • "Темирлан достойно кушает, красавчик".
  • "Вы все смотрите только на то, как Темирлан кушает?"
  • "Никогда не интересовалась казахстанским футболом, а тут... Просто горжусь! Рахмет вам!"
  • "Действительно, от игры к игре "Кайрат" прибавляет, играет лучше! Вчерашняя игра тому показатель".
  • "Честно, все думали, что счет будет 4:0 и больше. А по факту счет достойный с финалистом Лиги чемпионов".
  • "Я полностью поддерживаю слова тренера! Вы доказываете, что вы – достойные соперники и лучшие для нас! Любим и верим в вас!"
  • "Больше всего опасался, что потеря Мартыновича окажется невосполнимой, но молодой Александр Широбоков приятно удивил – выдал отличный матч!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:18
Темирлан Анарбеков удивил Европу – его сейв показали в Instagram Лиги чемпионов

Ранее мы писали, что наставники "Кайрата" и "Интера" подвели итог матча в Лиге чемпионов. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Где и во сколько можно посмотреть матч "Кайрат" – "Интер"
13:46, 05 ноября 2025
Где и во сколько можно посмотреть матч "Кайрат" – "Интер"
"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов
15:44, 27 августа 2025
"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов
"Кайрат" анонсировал свой матч с "Интером"
07:30, 03 ноября 2025
"Кайрат" анонсировал свой матч с "Интером"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: