"Эту игру будут помнить!": появилось эмоциональное видео из раздевалки "Кайрата" после матча с "Интером"

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" показала, что творилось в раздевалке алматинского ФК после матча с "Интером", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 6 ноября 2025 года опубликовали в Instagram "Кайрата".

На кадрах можно увидеть и услышать важные слова, которые произнес главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин после встречи с миланским ФК.

"Ребят, мы играли с финалистом прошлогодней Лиги чемпионов. Вы сейчас доказали, во-первых, самим себе, что можно играть с любым соперником. Когда полностью ты отдаешься, когда играешь на пределе... Цените эти моменты, ребят. Я вам говорю, я с вас не слезу, я буду вас двигать вперед! Понимаете? Никаких послаблений! Мы можем играть с любым соперником! И вы это доказываете в какой раз уже! Вам, ребят, большой респект, большое уважение! Красавцы, мы сыграли достойно! Эту игру многие будут помнить и результат этот! Да, мы проиграли, но проиграли достойно, проиграли хорошему сопернику! И за такую игру не стыдно", – заявил эмоционально тренер "Кайрата".

Уразбахтин подчеркнул, что его подопечные "должны с высоко поднятой головой сейчас двигаться вперед".

"От игры к игре мы прибавляем. Поэтому большой вам респект, большое уважение!" – отметил он.

По словам главного тренера "Кайрата", игра с "Интером" на самом деле получилась хорошей.

С ним согласились и болельщики алматинского клуба. Некоторых из них умилил 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков, который совместил приятное с полезным: слушал тренера и поедал пиццу:

"А Анарбеков проголодался".

"Темирлан достойно кушает, красавчик".

"Вы все смотрите только на то, как Темирлан кушает?"

"Никогда не интересовалась казахстанским футболом, а тут... Просто горжусь! Рахмет вам!"

"Действительно, от игры к игре "Кайрат" прибавляет, играет лучше! Вчерашняя игра тому показатель".

"Честно, все думали, что счет будет 4:0 и больше. А по факту счет достойный с финалистом Лиги чемпионов".

"Я полностью поддерживаю слова тренера! Вы доказываете, что вы – достойные соперники и лучшие для нас! Любим и верим в вас!"

"Больше всего опасался, что потеря Мартыновича окажется невосполнимой, но молодой Александр Широбоков приятно удивил – выдал отличный матч!"

