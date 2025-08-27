"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" 27 августа 2025 года опубликовала видео, снятое в раздевалке алматинской команды после победы над шотландским "Селтиком" в серии послематчевых пенальти (3:2), сообщает Zakon.kz.

Ролик появился ночью на официальной странице ФК в Instagram.

"Как мы и договаривались, да?! Вот здесь мы будем! Заварили мы кашу, ребята! Главное – верить, пацаны. Главное – верить. И все возможно в этой жизни. Красавцы, праздник такой стране подарили, супер!" – заявил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, обращаясь к футболистам.

Преданные болельщики алматинской дружины и просто любители футбола остались в восторге от матча и сенсационного итога встречи "Кайрат" – "Селтик". Они поблагодарили 46-летнего Рафаэля Уразбахтина, вратаря Темирлана Анарбекова, полузащитника Еркина Тапалова и остальных футболистов клуба за праздник и эмоции:

"Порадовали всю страну!"

"Герой сегодняшнего матча – Темирлан Анарбеков".

"Респект тренеру. Браво, Казахстан. Браво, "Кайрат".

"Мы в вас верили! Молодцы! Так держать! Дальнейших побед!"

"Реально, вы нам подарили радость, эмоции! Вы – красавчики".

"Кайрат Советаевич, Рафаэль Радикович, вся команда – огонь! Низкий поклон ребятам!"

"Памятник, дом, машину, все, что угодно для Темирлана Анарбекова. Поздравляю с победой!"

"Кайрат" – это я! "Кайрат" – это мы! "Кайрат" – это лучшие люди страны! Ура! Да здравствует "Кайрат"!

"Молодцы, ребята! Теперь за Лигой чемпионов полетим в Алматы, полет на час. Привет из Узбекистана".

"Тренеру респект! Собрал хороший состав, правильно их смотивировал, подобрал тактику и пошел на войну, красавец".

"Анарбеков – лучший, но и должны отдать должное Тапалову. Он – машина, просто отработал на всех участках поля свое, так сказать, всю черную работу сделал".

"Срочно нужен новый стадион. Стадион не готов принимать матчи такого уровня. Поле уставшее. Мест не хватает, билеты распроданы. Уровень команды растет, а стадион как будто 80-х годов".

"Парни, спасибо за эмоции, за эту радость, которую мы не то что ждали, но очень надеялись в глубине души. Мечты сбываются! Сейчас живу и работаю в Астане, специально прилетел на матч и как же я счастлив сейчас! Как бы ни прошел групповой этап, вы уже наши герои. Но верю, что вы можете больше, можете заявить о себе и выйти в евровесну. Нужно обыграть равных и отобрать пару очков у превосходящих. Верим! Алға "Қайрат"!"

Также Рафаэль Уразбахтин у себя в Stories написал:

"ФК "Кайрат", мы пишем историю".

Фото: Instagram/rafael_urazbakhtin

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2).

Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.

Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.