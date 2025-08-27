#АЭС в Казахстане
Спорт

"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов

главный тренер ФК &quot;Кайрат&quot; Рафаэль Уразбахтин, раздевалка, футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:44 Фото: Instagram/f.c.kairat
Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" 27 августа 2025 года опубликовала видео, снятое в раздевалке алматинской команды после победы над шотландским "Селтиком" в серии послематчевых пенальти (3:2), сообщает Zakon.kz.

Ролик появился ночью на официальной странице ФК в Instagram.

"Как мы и договаривались, да?! Вот здесь мы будем! Заварили мы кашу, ребята! Главное – верить, пацаны. Главное – верить. И все возможно в этой жизни. Красавцы, праздник такой стране подарили, супер!" – заявил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, обращаясь к футболистам.

Преданные болельщики алматинской дружины и просто любители футбола остались в восторге от матча и сенсационного итога встречи "Кайрат" – "Селтик". Они поблагодарили 46-летнего Рафаэля Уразбахтина, вратаря Темирлана Анарбекова, полузащитника Еркина Тапалова и остальных футболистов клуба за праздник и эмоции:

  • "Порадовали всю страну!"
  • "Герой сегодняшнего матча – Темирлан Анарбеков".
  • "Респект тренеру. Браво, Казахстан. Браво, "Кайрат".
  • "Мы в вас верили! Молодцы! Так держать! Дальнейших побед!"
  • "Реально, вы нам подарили радость, эмоции! Вы – красавчики".
  • "Кайрат Советаевич, Рафаэль Радикович, вся команда – огонь! Низкий поклон ребятам!"
  • "Памятник, дом, машину, все, что угодно для Темирлана Анарбекова. Поздравляю с победой!"
  • "Кайрат" – это я! "Кайрат" – это мы! "Кайрат" – это лучшие люди страны! Ура! Да здравствует "Кайрат"!
  • "Молодцы, ребята! Теперь за Лигой чемпионов полетим в Алматы, полет на час. Привет из Узбекистана".
  • "Тренеру респект! Собрал хороший состав, правильно их смотивировал, подобрал тактику и пошел на войну, красавец".
  • "Анарбеков – лучший, но и должны отдать должное Тапалову. Он – машина, просто отработал на всех участках поля свое, так сказать, всю черную работу сделал".
  • "Срочно нужен новый стадион. Стадион не готов принимать матчи такого уровня. Поле уставшее. Мест не хватает, билеты распроданы. Уровень команды растет, а стадион как будто 80-х годов".
  • "Парни, спасибо за эмоции, за эту радость, которую мы не то что ждали, но очень надеялись в глубине души. Мечты сбываются! Сейчас живу и работаю в Астане, специально прилетел на матч и как же я счастлив сейчас! Как бы ни прошел групповой этап, вы уже наши герои. Но верю, что вы можете больше, можете заявить о себе и выйти в евровесну. Нужно обыграть равных и отобрать пару очков у превосходящих. Верим! Алға "Қайрат"!"

Также Рафаэль Уразбахтин у себя в Stories написал:

"ФК "Кайрат", мы пишем историю".

Фото: Instagram/rafael_urazbakhtin

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2).

Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.

Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
