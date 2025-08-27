"Заварили мы кашу, ребята": видео из раздевалки "Кайрата" после сенсации в Лиге чемпионов
Ролик появился ночью на официальной странице ФК в Instagram.
"Как мы и договаривались, да?! Вот здесь мы будем! Заварили мы кашу, ребята! Главное – верить, пацаны. Главное – верить. И все возможно в этой жизни. Красавцы, праздник такой стране подарили, супер!" – заявил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, обращаясь к футболистам.
Преданные болельщики алматинской дружины и просто любители футбола остались в восторге от матча и сенсационного итога встречи "Кайрат" – "Селтик". Они поблагодарили 46-летнего Рафаэля Уразбахтина, вратаря Темирлана Анарбекова, полузащитника Еркина Тапалова и остальных футболистов клуба за праздник и эмоции:
- "Порадовали всю страну!"
- "Герой сегодняшнего матча – Темирлан Анарбеков".
- "Респект тренеру. Браво, Казахстан. Браво, "Кайрат".
- "Мы в вас верили! Молодцы! Так держать! Дальнейших побед!"
- "Реально, вы нам подарили радость, эмоции! Вы – красавчики".
- "Кайрат Советаевич, Рафаэль Радикович, вся команда – огонь! Низкий поклон ребятам!"
- "Памятник, дом, машину, все, что угодно для Темирлана Анарбекова. Поздравляю с победой!"
- "Кайрат" – это я! "Кайрат" – это мы! "Кайрат" – это лучшие люди страны! Ура! Да здравствует "Кайрат"!
- "Молодцы, ребята! Теперь за Лигой чемпионов полетим в Алматы, полет на час. Привет из Узбекистана".
- "Тренеру респект! Собрал хороший состав, правильно их смотивировал, подобрал тактику и пошел на войну, красавец".
- "Анарбеков – лучший, но и должны отдать должное Тапалову. Он – машина, просто отработал на всех участках поля свое, так сказать, всю черную работу сделал".
- "Срочно нужен новый стадион. Стадион не готов принимать матчи такого уровня. Поле уставшее. Мест не хватает, билеты распроданы. Уровень команды растет, а стадион как будто 80-х годов".
- "Парни, спасибо за эмоции, за эту радость, которую мы не то что ждали, но очень надеялись в глубине души. Мечты сбываются! Сейчас живу и работаю в Астане, специально прилетел на матч и как же я счастлив сейчас! Как бы ни прошел групповой этап, вы уже наши герои. Но верю, что вы можете больше, можете заявить о себе и выйти в евровесну. Нужно обыграть равных и отобрать пару очков у превосходящих. Верим! Алға "Қайрат"!"
Также Рафаэль Уразбахтин у себя в Stories написал:
"ФК "Кайрат", мы пишем историю".
Фото: Instagram/rafael_urazbakhtin
В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2).
Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.
Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.