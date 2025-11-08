#Народный юрист
Спорт

Дом лидера "Интера" ограбили во время матча с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Фото: Instagram/alessandrobastoni
Четыре человека ограбили дом защитника "Интера" Алессандро Бастони во время матча Лиги чемпионов с "Кайратом" (2:1), сообщает Zakon.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, эту игру итальянец провел на скамейке запасных.

После проникновения в дом футболиста злоумышленники сразу проникли в гардеробную, из которой украли дизайнерские сумки и пару часов швейцарской компании Rolex.

Грабители покинули дом через несколько минут. Несмотря на сработавшую сигнализацию, охрана и местные полицейские не успели прибыть на место преступления и поймать преступников. На момент ограбления в доме Бастони никого не было.

Ранее стало известно, что осужденная за кражу банковских карт чемпионка отстранена от Кубка мира.

Аксинья Титова
