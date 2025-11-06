Футзальные "Кайрат" и "Семей" узнали соперников по плей-офф Лиги чемпионов
По информации пресс-службы УЕФА, две казахстанские дружины "Кайрат" и "Семей" стартуют со стадии 1/8 финала.
Восточноказахстанский коллектив в двухматчевом противостоянии померится силами с польской командой "Пяст".
Другой наш представитель "Кайрат" встретится с бельгийским "Спортинг-Андерлехтом".
Первые матчи 1/8 финала пройдут 24 ноября, ответные – 5 декабря. В случае прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов наши клубы получат следующих соперников:
- "Йорринг" (Дания)/"Этуаль" (Франция) – "Семей"/"Пяст";
- "Спортинг-Андерлехт"/ "Кайрат" – "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта)/"Картахена" (Испания).
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 23 февраля, а ответные – на 6 марта. Победители четвертьфиналов уже сыграют в финальной стадии – так называемом "Финале четырех", которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.
"Кайрат" в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов, где уступил испанской "Пальме" (4:9).