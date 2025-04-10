895 школьников пришли поздравить Овечкина с его 895-й рекордной шайбой
Фото: Instagram/capitals
9 апреля капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел первую тренировку после покорения нового рекорда НХЛ в 895 шайб. Россиянина ждал сюрприз при возвращении на тренировочную базу клуба, сообщает Zakon.kz.
Когда форвард появился на льду, 895 юных болельщиков "Вашингтона" скандировали в честь Овечкина.
В одном из моментов встречи со школьниками лидер столичной дружины даже повторил свой памятный прыжок на катке после забитого рекордного гола.
Как вся мировая общественность уже знает, 39-летний нападающий отличился в матче с "Айлендерс" и улучшил достижение Уэйна Гретцки (894) по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Сейчас звание лучшего снайпера в истории Лиги принадлежит Овечкину, на его счету 895 шайб. 8 апреля россиянин был назван первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
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