Спорт

"Барыс" выиграл впервые после пяти поражений подряд

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 23:08 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 в овертайме) и вернулся в зону плей-офф КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел при серьезном игровом преимуществе хозяев, ощутимо перебросавших соперника (13-3). Однако голкипер екатеринбуржцев Евгений Аликин позволил своей команде уйти на перерыв с нулями на табло.

Распечатать ворота гостей удалось в начале второй двадцатиминутки – Динмухамед Кайыржан отличился в третьем матче подряд после изящной "стеночки" с Всеволодом Логвиным. Первым результативным действием в майке "Барыса" в этой атаке отметился Макс Уиллман. Пять минут спустя похожая комбинация прошла у Майкла Веккьоне и Мэйсона Морелли, в результате чего 11-й номер пополнил свой снайперский счет.

"Автомобилист" ответил на это своей реализацией лишнего – гол на счету Кёртиса Волка. А сразу после второго периода гости вновь забили в большинстве усилиями Александра Шарова.

На этом голевой запас соперников иссяк, и игра ушла в овертайм. На исходе дополнительной пятиминутки серию поражений "Барыса" прервал Тайс Томпсон. 9 ноября подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Металлург".

"Барыс" – "Автомобилист" – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0):

  • 1:0 – 23:54 – Кайыржан (Логвин, Уиллман) ГБ
  • 2:0 – 28:35 – Морелли (Веккьоне, Бреус) ГБ
  • 2:1 – 31:06 – Волк (Да Коста, Блэкер) ГБ
  • 2:2 – 40:57 – Шаров (Голышев, Юдин) ГБ
  • 3:2 – 63:45 – Томпсон (Уиллман)

Вратари: Шутов – Аликин

Ранее "Барыс" сыграл с "Нефтехимиком" в выездном матче КХЛ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
