Лидеры казахстанского тенниса хорошо отметились в мировом рейтинге

По традиции каждый понедельник две крупные теннисные организации ATP и WTA обновляют свои рейтинги. В этот раз хорошо проявили себя там лидеры сборных Казахстана – Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому рейтингу WTA, Елена Рыбакина после триумфа на Итоговом турнире года обогнала американку Джессику Пегулу и официально стала пятой ракеткой мира.



У казахстанки сейчас 5,850 очка, и ее отделяет чуть больше 400 пунктов от американки Аманды Анисимовой, которая закрепила за собой четвертую позицию.

Что касается обновленного мужского рейтинга ATP, то здесь хорошего прогресса и личного рекорда добился Александр Бублик.

Он впервые в карьере стучится в мировую десятку. На утро понедельника казахстанец стоит на 11-й ступеньке рейтинга (2,870 очка).

От британца Джейка Дрейпера, который застолбил за собой 10-е место, нашего теннисиста отделяют всего лишь 120 очков.

Рейтинговый подъем Бублика стал возможным после его недавних выступлений, а в особенности это проход в полуфинал парижского "Мастерса", где он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

В эти дни Александр находится в итальянском Турине, где в качестве запасного игрока ждет счастливого часа на ATP Finals-2025.