Лидеры казахстанского тенниса хорошо отметились в мировом рейтинге
Согласно новому рейтингу WTA, Елена Рыбакина после триумфа на Итоговом турнире года обогнала американку Джессику Пегулу и официально стала пятой ракеткой мира.
У казахстанки сейчас 5,850 очка, и ее отделяет чуть больше 400 пунктов от американки Аманды Анисимовой, которая закрепила за собой четвертую позицию.
Что касается обновленного мужского рейтинга ATP, то здесь хорошего прогресса и личного рекорда добился Александр Бублик.
Он впервые в карьере стучится в мировую десятку. На утро понедельника казахстанец стоит на 11-й ступеньке рейтинга (2,870 очка).
От британца Джейка Дрейпера, который застолбил за собой 10-е место, нашего теннисиста отделяют всего лишь 120 очков.
Рейтинговый подъем Бублика стал возможным после его недавних выступлений, а в особенности это проход в полуфинал парижского "Мастерса", где он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
В эти дни Александр находится в итальянском Турине, где в качестве запасного игрока ждет счастливого часа на ATP Finals-2025.