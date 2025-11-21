Овечкин оформил первый хет-трик сезона и приблизился к лучшим бомбардирам

Рано утром 21 ноября капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 905, 906 и 907-ю шайбы в чемпионате НХЛ. Россиянин продолжает обновлять рекорд лиги, отличаясь в пятой игре текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

40-летний хоккеист отметился хет-триком в выездной игре против "Монреаля", где столичная дружина забила восемь шайб в ворота канадского коллектива, а в свои пропустила четыре.

Три из этих победных шайб в активе капитана "Вашингтона", плюс Овечкин записал на свой счет результативный ассист.

Подводя итог матча, лидер "Кэпиталз" довел свою копилку забитых шайб (с учетом плей-офф) до отметки 984 гола. Александру осталось поразить ворота соперников еще 32 раза, что добраться до абсолютного рекорда Уэйна Гретцки (1016).

После игры с "Канадиенз" Овечкин достиг рубежа 20 (10+10) очков, что позволило ему прыгнуть сразу на 40-е место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона.

18 ноября россиянин улучшил рекорд НХЛ по голам на одной арене.

