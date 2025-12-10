Ламин Ямаль улучшил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов УЕФА

Прошедшей ночью каталонская "Барселона" дома одержала волевую победу над немецким "Айнтрахтом" со счетом 2:1, где вингер хозяев поля Ламин Ямаль сделал голевой пас и стал новым рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Для молодого футболиста это был 28-й матч в самом престижном клубном турнире Европы. После встречи с "Айнтрахтом" всего в активе Ямаля набралось семь голов и семь результативных ассистов за весь период выступления в Лиге чемпионов.

Подобных цифр талантливый испанец достиг в возрасте до 19-ти лет и превысил рекорд форварда "Реала" Килиана Мбаппе, у которого насчитывалось 10 голов и 3 передачи.

Lamine Yamal has the most goal involvements by a player aged 18 or younger in UEFA Champions League history, breaking Kylian Mbappé's record.



◉ 7 goals

◉ 7 assists



Another record for the teenager. 💫 pic.twitter.com/G1VKMfwWqh — Squawka (@Squawka) December 9, 2025

Плюс к этому, сейчас на счету Ламина 8 голов и 9 ассистов после 17 матчей текущего сезона в майке каталонского клуба.

Месяц назад Ямаль с большим отрывом возглавил список самых дорогих молодых футболистов планеты с ценником в 349,6 млн евро.

