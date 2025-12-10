Ламин Ямаль улучшил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов УЕФА
Для молодого футболиста это был 28-й матч в самом престижном клубном турнире Европы. После встречи с "Айнтрахтом" всего в активе Ямаля набралось семь голов и семь результативных ассистов за весь период выступления в Лиге чемпионов.
Подобных цифр талантливый испанец достиг в возрасте до 19-ти лет и превысил рекорд форварда "Реала" Килиана Мбаппе, у которого насчитывалось 10 голов и 3 передачи.
Lamine Yamal has the most goal involvements by a player aged 18 or younger in UEFA Champions League history, breaking Kylian Mbappé's record.— Squawka (@Squawka) December 9, 2025
◉ 7 goals
◉ 7 assists
Another record for the teenager. 💫 pic.twitter.com/G1VKMfwWqh
Плюс к этому, сейчас на счету Ламина 8 голов и 9 ассистов после 17 матчей текущего сезона в майке каталонского клуба.
Месяц назад Ямаль с большим отрывом возглавил список самых дорогих молодых футболистов планеты с ценником в 349,6 млн евро.