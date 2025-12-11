#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

Опубликовано видео огненной победы "Аякса" над "Карабахом" в Лиге чемпионов

Футбол Победа Карабах, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 14:00 Фото: Instagram/afcajax
Легендарный голландский футбольный клуб "Аякс" наконец-то одержал первую победу после пяти поражений подряд в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на выезде азербайджанский "Карабах" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

Это случилось накануне в Баку, где амстердамский коллектив переиграл "Карабах" в рамках шестого тура общего этапа данных состязаний и набрал первые три очка.

Этот успех позволил "Аяксу" покинуть последнее место таблицы, куда сейчас переместился казахстанский "Кайрат".

Теперь коллектив из Нидерландов, некогда четырехкратный победитель клубного чемпионата Европы, может еще поправить свое турнирное положение.

У команды Фреда Грима осталось два матча для исправления ситуации в текущем турнире, и эта задача вполне выполнима, тем более соперники по зубам.

20 января "Божьи сыновья" будут гостить у предпоследней дружины Лиги чемпионов – испанского "Вильяреала", а спустя неделю примут дома "Олимпиакос".

Здесь стоит подчеркнуть, что греки, как и "Аякс", в шестом туре одержали первую победу в этом турнире, переиграв в Астане "Кайрат" (1:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
