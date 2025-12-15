#Казахстан в сравнении
Спорт

В Казахстане три человека замерзли насмерть

В Западно-Казахстанской области три человека замерзли насмерть в непогоду. Жители разных районов числились пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции ЗКО, на 15 декабря найдены тела троих пропавших в непогоду мужчин: 57-летнего жителя Жанибекского района, 25-летнего жителя Бокейординского района и 35-летнего жителя Казталовского района.

Все мужчины погибли от переохлаждения. Еще один 54-летний житель Акжайыкского района найден живым, но получил обморожение конечностей. Мужчину везут в Уральск.

На сегодня без вести пропавшим числится один человек: 59-летний житель Жанибекского района. 13 декабря он ушел с зимовки Бухар Куйгельдинского сельского округа.

Его ищут спасатели, военнослужащие, полицейские и сотрудники местного акимата.

Ранее сообщалось о том, что в Западно-Казахстанской области из-за непогоды 14 декабря обрушилась водонапорная башня, в результате чего жители села Сайхин Бокейординского района остались без воды и электроэнергии.

Аксинья Титова
