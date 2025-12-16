"Барыс" уверенно обыграл "Автомобилист" в гостях

Казахстанский "Барыс" 16 декабря одержал уверенную победу над "Автомобилистом" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дублем в составе "Барыса" отметился Семён Симонов, еще одну шайбу забросил Майк Веккионе. Результативной игрой также отличился Самат Данияр, который записал на свой счет две голевые передачи.

К середине третьего периода астанчане уверенно контролировали ход встречи и вели со счетом 2:0. Единственную шайбу "Автомобилист" смог забросить на 51-й минуте в большинстве, однако уже через минуту "Барыс" восстановил преимущество в две шайбы.

Точку в матче поставил Макс Уиллман, поразивший пустые ворота в концовке встречи. Победа позволила "Барысу" успешно завершить выездную игру и набрать важные очки в регулярном чемпионате КХЛ.

