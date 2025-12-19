#Казахстан в сравнении
Спорт

"Вашингтон" Овечкина прервал серию из трех поражений и победил "Торонто"

19 декабря
19 декабря клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ с сухим счетом 4:0. Тем самым команда Александра Овечкина сумела порадовать своих фанатов после трех неудач кряду, сообщает Zakon.kz.

В составе столичной дружины шайбы забросили Алексей Протас, Джейкоб Чикран (дубль) и Джон Карлсон. Что касается самого лучшего снайпера в истории НХЛ, то, похоже, Овечкин на некоторое время взял паузу и не забивает уже в шестом матче подряд.

Во встрече с "Торонто" российский нападающий провел на площадке 18 минут игрового времени и результативными действиями не отметился.

Но болельщики знают, что каждый выход Александра на лед – это обычно какое-то достижение. В этот раз для 40-летнего форварда эта игра стала 1525-й в его карьере в регулярном чемпионате НХЛ.

И по количеству сыгранных матчей Овечкин обошел легендарного Брендана Шэнахэна и ныне занимает 21-е место рейтинга по этому показателю. Среди действующих игроков лидер "Вашингтона" уступает только защитнику "Колорадо" Бренту Бернсу (1530).

На прошлой неделе Александр Овечкин был назван самым популярным хоккеистом среди американских болельщиков.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
