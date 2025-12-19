"Вашингтон" Овечкина прервал серию из трех поражений и победил "Торонто"
В составе столичной дружины шайбы забросили Алексей Протас, Джейкоб Чикран (дубль) и Джон Карлсон. Что касается самого лучшего снайпера в истории НХЛ, то, похоже, Овечкин на некоторое время взял паузу и не забивает уже в шестом матче подряд.
Во встрече с "Торонто" российский нападающий провел на площадке 18 минут игрового времени и результативными действиями не отметился.
Но болельщики знают, что каждый выход Александра на лед – это обычно какое-то достижение. В этот раз для 40-летнего форварда эта игра стала 1525-й в его карьере в регулярном чемпионате НХЛ.
И по количеству сыгранных матчей Овечкин обошел легендарного Брендана Шэнахэна и ныне занимает 21-е место рейтинга по этому показателю. Среди действующих игроков лидер "Вашингтона" уступает только защитнику "Колорадо" Бренту Бернсу (1530).
На прошлой неделе Александр Овечкин был назван самым популярным хоккеистом среди американских болельщиков.