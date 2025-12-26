#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Спорт

Порванную футболку Марадоны продали за 179 тысяч долларов

Футболку Марадоны продали на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 08:30 Фото: matchdayauctions
Порванную футболку аргентинского нападающего Диего Марадоны продали за 179 тыс. долларов на аукционе Matchday Football Auctions, сообщает Zakon.kz.

Как указано в описании лота на сайте организации, футболку нашла в раздевалке сотрудница клуба, собиравшая форму для стирки. Она не смогла ее починить и оставила на память, а потом передала владельцу бара, куда часто ходили сотрудники "Барселоны". Его сын решил выставить ее на аукцион.

Фото: matchdayauctions

В этой футболке Марадона сыграл за "Барселону" в финале Кубка Испании 1984 года против "Атлетика" из Бильбао (0:1). После матча на поле началась драка, в которой футболисту и порвали экипировку.

Фото: matchdayauctions

17 декабря в Катаре французский "Пари Сен-Жермен" стал победителем Межконтинентального кубка-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Дети Марадоны потребовали снять с аукциона "Золотой мяч" их отца
03:03, 15 мая 2024
Дети Марадоны потребовали снять с аукциона "Золотой мяч" их отца
Футболку Лионеля Месси оценили в 10 млн долларов
10:21, 14 декабря 2023
Футболку Лионеля Месси оценили в 10 млн долларов
"Золотой мяч" Марадоны выставили на аукцион
08:08, 08 мая 2024
"Золотой мяч" Марадоны выставили на аукцион
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: