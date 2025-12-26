Порванную футболку Марадоны продали за 179 тысяч долларов

Порванную футболку аргентинского нападающего Диего Марадоны продали за 179 тыс. долларов на аукционе Matchday Football Auctions, сообщает Zakon.kz.

Как указано в описании лота на сайте организации, футболку нашла в раздевалке сотрудница клуба, собиравшая форму для стирки. Она не смогла ее починить и оставила на память, а потом передала владельцу бара, куда часто ходили сотрудники "Барселоны". Его сын решил выставить ее на аукцион.

Фото: matchdayauctions

В этой футболке Марадона сыграл за "Барселону" в финале Кубка Испании 1984 года против "Атлетика" из Бильбао (0:1). После матча на поле началась драка, в которой футболисту и порвали экипировку.

Фото: matchdayauctions

