Мир

Утечка данных или везение: трейдер заработал 400 тысяч долларов на ставке против Мадуро

трейдер разбогател, сделав ставку против Николаса Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 01:57 Фото: Facebook/Николас Мадуро
Неизвестный трейдер сделал ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы и заработал на этом более 400 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Wall Street Journal, аккаунт был создан в декабре 2025 года. Как уточняется, трейдер использовал имя пользователя по умолчанию, состоящее из адреса блокчейна – длинной последовательности цифр и букв – и делал ставки на контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть лидером Венесуэлы до 31 января 2026 года. Цена таких контрактов составляла всего восемь центов

"Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 тыс. долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, более половины от общей суммы ставок трейдер сделал вечером накануне атаки. Также известно, что пользователь удвоил ставки менее чем за пять часов до вторжения США.

Эксперты предполагают, что у трейдера мог быть осведомитель.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: