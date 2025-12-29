#Казахстан в сравнении
Елена Рыбакина помогла сборной Мира разгромить команду Европы

На кортах Шэньчжэня (Китай) прошел Континентальный кубок мира по теннису 2025 года, где померились силами две сборные: Мир против Европы, сообщает Zakon.kz.

В состав мировых звезд вошли Елена Рыбакина (Казахстан) и Андрей Рублёв (Россия), которые без особых проблем разобрались с европейской дружиной со счетом 13:7.

World Tennis Continental Cup является выставочным турниром и не влияет на положение спортсменов в рейтингах ATP и WTA.

Восемь участников, разделенные на две команды, провели по два одиночных матча, плюс дополнили двумя парными встречами в миксте.

Наша теннисистка, проиграв стартовую игру второй ракетке мира Иге Швёнтек, затем не допускала осечек, сначала обыграв олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. А впоследствии показала шикарный матч в паре с Андреем Рублёвым, что принесло итоговую победу сборной Мира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Елена Рыбакина начнет сезон битвой против Иги Швёнтек в Китае
16:53, 25 декабря 2025
Елена Рыбакина начнет сезон битвой против Иги Швёнтек в Китае
Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы
11:25, 11 сентября 2025
Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы
Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера
11:08, 25 сентября 2023
Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера
