Овечкин повторил достижение российской легенды НХЛ на Кубке Стэнли

Александр Овечкин с "Вашингтоном" проиграли в первом матче второго раунда плей-офф против "Каролмны", сообщает Zakon.kz.

Несмотря на поражение, этот матч стал для Овечкина 157-м в его карьере. Так он достиг равенства с Павлом Дацюком, в прошлом игроком "Детройт Ред Уингз", по общему числу игр, проведенных в плей-офф.

Лидером среди российских хоккеистов по количеству матчей, сыгранных в розыгрыше Кубка Стэнли, признан Сергей Федоров, бывший нападающий, со 183 играми.

На второй позиции находится Евгений Малкин, форвард "Питтсбург Пингвинз", принявший участие в 177 играх. В тройку лидеров вошел Сергей Зубов, экс-защитник "Даллас Старз", на счету которого 164 матча в плей-офф.

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