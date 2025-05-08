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Спорт

Овечкин повторил достижение российской легенды НХЛ на Кубке Стэнли

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 07:20 Фото: Instagram/capitals
Александр Овечкин с "Вашингтоном" проиграли в первом матче второго раунда плей-офф против "Каролмны", сообщает Zakon.kz.

Несмотря на поражение, этот матч стал для Овечкина 157-м в его карьере. Так он достиг равенства с Павлом Дацюком, в прошлом игроком "Детройт Ред Уингз", по общему числу игр, проведенных в плей-офф.

Лидером среди российских хоккеистов по количеству матчей, сыгранных в розыгрыше Кубка Стэнли, признан Сергей Федоров, бывший нападающий, со 183 играми.

На второй позиции находится Евгений Малкин, форвард "Питтсбург Пингвинз", принявший участие в 177 играх. В тройку лидеров вошел Сергей Зубов, экс-защитник "Даллас Старз", на счету которого 164 матча в плей-офф.

Ранее суперкомпьютер поднял шансы "Вашингтон Кэпиталз" в борьбе за Кубок Стэнли.

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Аксинья Титова
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