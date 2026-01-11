Массовая драка произошла на турнире по футзалу среди юниоров в Казахстане

Казахстанские юниорские команды по футзалу подрались на турнире в Рудном, сообщает Zakon.kz.

Драка произошла на турнире по футзалу среди детских команд в Рудном, пишет futsalkazakhstan. По данным паблика, юниоры подрались во время матча чемпионата Казахстана U-15 между командами "Байтерек" (Уральск) и "БЖСМ-2" (Жанаозен).





"После финального свистка проигравшая команда из Жанаозена ничего лучше не придумала, как доказать, что они хуже в футзале, но лучше бьют ногами лежачих. Оценку этому ужасу, уверены, даст ассоциация (а может, и полиция), и команда эта будет отстранена от соревнований. Кто принимал активное участие в избиении лежачих – знайте: вы позор команды, тренера и своих родителей. Особо активный парень в белой шапке, который бил со спины: что же ты, когда получил шапалак, не стал бить в ответ, а поджал хвост? Куда делась твоя смелость?" – говорится в описании к видео.

