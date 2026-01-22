"Бавария" обеспечила себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 22 января 2026 года на футбольных аренах Европы завершились все поединки седьмого тура Лиги чемпионов, по итогам которых определилась еще одна команда, гарантировавшая себе место в 1/8 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Право сыграть в весенней стадии этих соревнований получила немецкая "Бавария". Команда Венсана Компани минувшей ночью на своей арене победила бельгийский "Юнион" со счетом 2:0, что позволило им набрать 18 очков и гарантировать путевку в топ-8 списка плей-офф.

Мюнхенская дружина стала вторым клубом, который удостоился такого права. Днем ранее подобного достижения добился лондонский "Арсенал".

По итогам седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА также стали известны еще две команды, которые попрощались с шансами на выход в 1/8 финала. Это – "Айнтрахт" и "Славия", а ранее в этом списке оказались "Вильярреал" и "Кайрат".

Подопечные Рафаэля Уразбахтина 20 января дома были разгромлены бельгийским "Брюгге" (1:4).