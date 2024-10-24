Болельщик отменил свадьбу из-за матча "Реала" в Лиге чемпионов

22-летний мексиканец Алан Рейес не провел свою свадьбу ради матча любимого клуба, мадридского "Реала" против немецкой "Боруссии", который прошел в рамках Лиги чемпионов УЕФА 22 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации Cadena Ser, мужчина на самом деле 22 октября отменил свадьбу и официальное бракосочетание из-за матча любимой команды против "Боруссии", тем самым разгневав невесту.

Похоже, жених вовсе не огорчен, так как футболисты мадридского клуба провели фантастический камбэк и разгромили гостей на "Сантьяго Бернаьеу" (5:2), в матче 3-го тура Лиги чемпионов, уступая 0:2 до 60-й минуты встречи.

"Планировал жениться 22-го числа, но, когда купил билет, я не понял, что матч совпал с датой свадьбы. Поэтому сразу же сделал то, что сделал бы любой фанат "Реала". Не стал сдавать билет, позвонил в церковь, отменил свадьбу, кафе, музыку и дискотеку, чтобы увидеть свой клуб. В итоге я более чем доволен этим вечером. Моя невеста со мной не разговаривала, не буду ее умолять. Если она любит меня, то простит, потому что она всегда знала, что я буду с "Реалом" до самой смерти". Фанат "Реала" Алан Рейес

Для правдоподобности своих слов мексиканец показал документы на бракосочетание и фотографии церкви, где планировалось торжественное мероприятие.

Алан Рейес также признался, что хочет крестить своего первого ребенка на арене "Сантьяго Бернабеу". Однако уже появился ряд противников этого брака, которые просят девушку не возвращаться к ярому болельщику королевского клуба.

Скорее всего, фанату "сливочных" в ближайшие дни будет не до свадьбы, его ждет еще один незабываемый вечер. 26 октября на "Бернабеу" прибудет "Барселона" для проведения очередного матча из серии "Эль-класико". "Блауграна" накануне разгромила "Баварию" и одержала четвертую подряд победу с крупным счетом.