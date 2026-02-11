"Наполи" после провала в Лиге чемпионов вылетает и из Кубка страны
Минувшей ночью неаполитанский коллектив распрощался с возможностью выигрыша Кубка Италии в этом сезоне.
"Адзурри" не смогли преодолеть барьер в лице команды "Комо", уступив им дома в 1/4 финала данного турнира (1:1, пенальти – 6:7).
Матч, который проходил на стадионе "Диего Армандо Марадона", стал полным разочарованием для местных тифози, которые и так недовольны последними результатами родной команды.
28 января победитель Серии А прошлого сезона вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, не попав даже в список стыковых игр.
А в текущем итальянском первенстве "Наполи" идет на третьей позиции, отставая от лидера "Интера" на 9 очков.
По мнению экспертов, Суперкубок Италии, который завоевали "партенопейцы" в декабре, может стать единственным трофеем для них в этом сезоне.