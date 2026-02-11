"Наполи" после провала в Лиге чемпионов вылетает и из Кубка страны

Действующий чемпион Италии по футболу "Наполи" неважно проводит текущий сезон. Команда Антонио Конте за две недели вылетела из двух значимых турниров и, скорее всего, не сможет защитить свой статус лучшего клуба страны, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью неаполитанский коллектив распрощался с возможностью выигрыша Кубка Италии в этом сезоне.

"Адзурри" не смогли преодолеть барьер в лице команды "Комо", уступив им дома в 1/4 финала данного турнира (1:1, пенальти – 6:7).

Матч, который проходил на стадионе "Диего Армандо Марадона", стал полным разочарованием для местных тифози, которые и так недовольны последними результатами родной команды.

28 января победитель Серии А прошлого сезона вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, не попав даже в список стыковых игр.

А в текущем итальянском первенстве "Наполи" идет на третьей позиции, отставая от лидера "Интера" на 9 очков.

По мнению экспертов, Суперкубок Италии, который завоевали "партенопейцы" в декабре, может стать единственным трофеем для них в этом сезоне.