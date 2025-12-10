#Казахстан в сравнении
Спорт

"В "Кайрате" нет будущего": реакция болельщиков Анарбекова на награду УЕФА и игру с "Олимпиакосом"

вратарь Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:33 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Как болельщики звездного вратаря "Кайрата" и сборной Казахстана Темирлана Анарбекова отреагировали на награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и матч с греческим клубом – в материале Zakon.kz.

Ранее мы писали, что 22-летний голкипер алматинского клуба стал лучшим игроком матча против греческого "Олимпиакоса", несмотря на поражение.

Соответствующие фото и видео награждения были опубликованы в Instagram "Кайрата" и Анарбекова.

Фанаты, которых у Темирлана становится больше после каждого матча в ЛЧ, восхитились своим кумиром и поздравили его с заслуженной наградой. Также они предрекли молодому таланту получение Золотого мяча в будущем и поблагодарили, что спас "Кайрат" от разгромного счета:

  • "Гордость всей страны".
  • "Поздравляю! Красавчик!"
  • "Просто лучший из лучших!"
  • "Ты заслуживаешь еще лучшего".
  • "Европа, смотри, это казахский парень".
  • "Настоящий герой. Молодец, Темирлан".
  • "Если бы не Темирлан, счет был бы 0-10".
  • "Пусть это будет началом больших побед".
  • "Жанымау, он расстроился, что пропустил".
  • "Лучший казахстанский вратарь всех времен".
  • "В будущем он получит Золотой мяч, дай Бог".
  • "Отличное достижение! Продолжай в том же духе".
  • "Хочу, чтобы мой сын был как Темирлан Анарбеков".
  • "Гражданин, который каждый раз спасает от позора".
  • "Темирлан – лучший! Увидела это воочию сегодня! Лучший!"
  • "Если бы не ты, было бы 7:0. Сколько игр уже проигрываем".
  • "Тащил как мог, чтобы наши не хапнули 6-7 мячей бетонных".
  • "Заслуженно! Матч за матчем ты доказываешь нам, что ты – лучший".
  • "Смотрим матчи не ради голов "Кайрата", а ради сейвов Темирлана".
  • "Для полного счастья победы не хватило. Видно, что чуть расстроен".
  • "Если Португалию знают благодаря Роналду, то Казахстан – благодаря Темирлану".
  • "Темирлан, ты – сильный! Спасибо тебе за все. Мы тебя любим и всегда поддерживаем".
  • "Темир, ты – лучший! Мы уже даже не надеемся, мы уверенно знаем, что ты тащишь каждый раз".
  • "Анарбеков – лучший! Своим примером показывает многим, что можно добиться всего. Мой кумир".
  • "Темирлан Анарбеков, ты лев, ты машина, ты стена. Ты заслуживаешь самого-самого хорошего и неоднократно доказываешь, что лучший! Темиркорган".
  • "Поздравляю, Темирлан, с первым официальным признанием как лучшего игрока матча! Пусть в твоей карьере будут и Золотая перчатка adidas, и Золотой мяч!"

Не обошлось и без советов. Так, подписчики порекомендовали Анарбекову перейти в другой клуб, желательно – в европейский:

  • "Красавчик! Пора в топ-клуб".
  • "Ему нужна нормальная команда".
  • "Точно перейдет в один из клубов Европы".
  • "Перейди, пожалуйста, в другой клуб, в Европу".
  • "Братан, переходи в Бундеслигу, пока волосы не поседели".
  • "Долгих лет жизни тебе, брат. Твое место в Барсе, дай Бог".
  • "Пусть настанет день, когда ты будешь играть в топ-5 футбольных лиг".
  • "Если Темирлан перейдет в другой клуб, не знаю, что станет с "Кайратом".
  • "Дай Всевышний тебе здоровья и хорошей карьеры в Европе! Лучший каждый матч!"
  • "Анарбеков должен перейти в европейский клуб, так как в "Кайрате" у него нет будущего".
  • "Конечно, достижением будет его переход в топ-клуб. Но найдется ли хороший вратарь "Кайрату", чтобы в следующем году пробиться в ЛЧ?"

Материал по теме
Игру "Кайрат" – "Олимпиакос" прокомментировал Уразбахтин

Поединок шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" встречался с греческим "Олимпиакосом", прошел 9 декабря 2025 года на "Астана Арене". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Кайрат" – “Олимпиакос": Анарбеков получил награду УЕФА
03:47, 10 декабря 2025
"Кайрат" – “Олимпиакос": Анарбеков получил награду УЕФА
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
12:57, 15 сентября 2025
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова
18:21, 10 октября 2025
Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова
