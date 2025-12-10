"В "Кайрате" нет будущего": реакция болельщиков Анарбекова на награду УЕФА и игру с "Олимпиакосом"

Как болельщики звездного вратаря "Кайрата" и сборной Казахстана Темирлана Анарбекова отреагировали на награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и матч с греческим клубом – в материале Zakon.kz.

Ранее мы писали, что 22-летний голкипер алматинского клуба стал лучшим игроком матча против греческого "Олимпиакоса", несмотря на поражение.

Соответствующие фото и видео награждения были опубликованы в Instagram "Кайрата" и Анарбекова.

Фанаты, которых у Темирлана становится больше после каждого матча в ЛЧ, восхитились своим кумиром и поздравили его с заслуженной наградой. Также они предрекли молодому таланту получение Золотого мяча в будущем и поблагодарили, что спас "Кайрат" от разгромного счета:

"Гордость всей страны".

"Поздравляю! Красавчик!"

"Просто лучший из лучших!"

"Ты заслуживаешь еще лучшего".

"Европа, смотри, это казахский парень".

"Настоящий герой. Молодец, Темирлан".

"Если бы не Темирлан, счет был бы 0-10".

"Пусть это будет началом больших побед".

"Жанымау, он расстроился, что пропустил".

"Лучший казахстанский вратарь всех времен".

"В будущем он получит Золотой мяч, дай Бог".

"Отличное достижение! Продолжай в том же духе".

"Хочу, чтобы мой сын был как Темирлан Анарбеков".

"Гражданин, который каждый раз спасает от позора".

"Темирлан – лучший! Увидела это воочию сегодня! Лучший!"

"Если бы не ты, было бы 7:0. Сколько игр уже проигрываем".

"Тащил как мог, чтобы наши не хапнули 6-7 мячей бетонных".

"Заслуженно! Матч за матчем ты доказываешь нам, что ты – лучший".

"Смотрим матчи не ради голов "Кайрата", а ради сейвов Темирлана".

"Для полного счастья победы не хватило. Видно, что чуть расстроен".

"Если Португалию знают благодаря Роналду, то Казахстан – благодаря Темирлану".

"Темирлан, ты – сильный! Спасибо тебе за все. Мы тебя любим и всегда поддерживаем".

"Темир, ты – лучший! Мы уже даже не надеемся, мы уверенно знаем, что ты тащишь каждый раз".

"Анарбеков – лучший! Своим примером показывает многим, что можно добиться всего. Мой кумир".

"Темирлан Анарбеков, ты лев, ты машина, ты стена. Ты заслуживаешь самого-самого хорошего и неоднократно доказываешь, что лучший! Темиркорган".

"Поздравляю, Темирлан, с первым официальным признанием как лучшего игрока матча! Пусть в твоей карьере будут и Золотая перчатка adidas, и Золотой мяч!"

Не обошлось и без советов. Так, подписчики порекомендовали Анарбекову перейти в другой клуб, желательно – в европейский:

"Красавчик! Пора в топ-клуб".

"Ему нужна нормальная команда".

"Точно перейдет в один из клубов Европы".

"Перейди, пожалуйста, в другой клуб, в Европу".

"Братан, переходи в Бундеслигу, пока волосы не поседели".

"Долгих лет жизни тебе, брат. Твое место в Барсе, дай Бог".

"Пусть настанет день, когда ты будешь играть в топ-5 футбольных лиг".

"Если Темирлан перейдет в другой клуб, не знаю, что станет с "Кайратом".

"Дай Всевышний тебе здоровья и хорошей карьеры в Европе! Лучший каждый матч!"

"Анарбеков должен перейти в европейский клуб, так как в "Кайрате" у него нет будущего".

"Конечно, достижением будет его переход в топ-клуб. Но найдется ли хороший вратарь "Кайрату", чтобы в следующем году пробиться в ЛЧ?"

Поединок шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" встречался с греческим "Олимпиакосом", прошел 9 декабря 2025 года на "Астана Арене". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.