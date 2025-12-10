"В "Кайрате" нет будущего": реакция болельщиков Анарбекова на награду УЕФА и игру с "Олимпиакосом"
Ранее мы писали, что 22-летний голкипер алматинского клуба стал лучшим игроком матча против греческого "Олимпиакоса", несмотря на поражение.
Соответствующие фото и видео награждения были опубликованы в Instagram "Кайрата" и Анарбекова.
Фанаты, которых у Темирлана становится больше после каждого матча в ЛЧ, восхитились своим кумиром и поздравили его с заслуженной наградой. Также они предрекли молодому таланту получение Золотого мяча в будущем и поблагодарили, что спас "Кайрат" от разгромного счета:
- "Гордость всей страны".
- "Поздравляю! Красавчик!"
- "Просто лучший из лучших!"
- "Ты заслуживаешь еще лучшего".
- "Европа, смотри, это казахский парень".
- "Настоящий герой. Молодец, Темирлан".
- "Если бы не Темирлан, счет был бы 0-10".
- "Пусть это будет началом больших побед".
- "Жанымау, он расстроился, что пропустил".
- "Лучший казахстанский вратарь всех времен".
- "В будущем он получит Золотой мяч, дай Бог".
- "Отличное достижение! Продолжай в том же духе".
- "Хочу, чтобы мой сын был как Темирлан Анарбеков".
- "Гражданин, который каждый раз спасает от позора".
- "Темирлан – лучший! Увидела это воочию сегодня! Лучший!"
- "Если бы не ты, было бы 7:0. Сколько игр уже проигрываем".
- "Тащил как мог, чтобы наши не хапнули 6-7 мячей бетонных".
- "Заслуженно! Матч за матчем ты доказываешь нам, что ты – лучший".
- "Смотрим матчи не ради голов "Кайрата", а ради сейвов Темирлана".
- "Для полного счастья победы не хватило. Видно, что чуть расстроен".
- "Если Португалию знают благодаря Роналду, то Казахстан – благодаря Темирлану".
- "Темирлан, ты – сильный! Спасибо тебе за все. Мы тебя любим и всегда поддерживаем".
- "Темир, ты – лучший! Мы уже даже не надеемся, мы уверенно знаем, что ты тащишь каждый раз".
- "Анарбеков – лучший! Своим примером показывает многим, что можно добиться всего. Мой кумир".
- "Темирлан Анарбеков, ты лев, ты машина, ты стена. Ты заслуживаешь самого-самого хорошего и неоднократно доказываешь, что лучший! Темиркорган".
- "Поздравляю, Темирлан, с первым официальным признанием как лучшего игрока матча! Пусть в твоей карьере будут и Золотая перчатка adidas, и Золотой мяч!"
Не обошлось и без советов. Так, подписчики порекомендовали Анарбекову перейти в другой клуб, желательно – в европейский:
- "Красавчик! Пора в топ-клуб".
- "Ему нужна нормальная команда".
- "Точно перейдет в один из клубов Европы".
- "Перейди, пожалуйста, в другой клуб, в Европу".
- "Братан, переходи в Бундеслигу, пока волосы не поседели".
- "Долгих лет жизни тебе, брат. Твое место в Барсе, дай Бог".
- "Пусть настанет день, когда ты будешь играть в топ-5 футбольных лиг".
- "Если Темирлан перейдет в другой клуб, не знаю, что станет с "Кайратом".
- "Дай Всевышний тебе здоровья и хорошей карьеры в Европе! Лучший каждый матч!"
- "Анарбеков должен перейти в европейский клуб, так как в "Кайрате" у него нет будущего".
- "Конечно, достижением будет его переход в топ-клуб. Но найдется ли хороший вратарь "Кайрату", чтобы в следующем году пробиться в ЛЧ?"
Материал по теме
Поединок шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" встречался с греческим "Олимпиакосом", прошел 9 декабря 2025 года на "Астана Арене". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.