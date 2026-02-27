#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

19-летний талант "Ягеллонии" почти сотворил чудо в матче Лиги конференций

Футбол Хет-Трик Фиорентина, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:16 Фото: Instagram/jagielloniabialystok
Прошедшей ночью завершились матчи стыкового раунда Лиги конференций УЕФА, и в одной из этих игр открылась новая звезда – Бартош Мазурек, сообщает Zakon.kz.

19-летний поляк чуть не лишил знаменитую "Фиорентину" места в 1/8 финала третьего по значимости клубного турнира Европы.

Тем более ответный матч скромной польской "Ягеллонии" проходил на итальянской земле, а также гости приехали с разгромом в домашней встрече неделю назад со счетом 3:0 от "фиолетовых".

Ничего не предвещало сверхъестественного, наоборот, все задавались вопросом, с каким крупным счетом поляки уедут в этот раз.

Но все эти версии и фантазии опроверг Бартош Мазурек, который забил три мяча за первые 50 минут и сравнял счет по сумме двух встреч.

А уже в дополнительное время "Фиорентина" все же сумела уйти от позора и забить два гола. Окончательный счет на табло – 4:2 в пользу гостей, которые уехали с высоко поднятой головой, а Мазурек попал на карандаш грандов Европы.

В итоге к этому часу уже определены все участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА: "Риека", "Самсунспор", "Фиорентина", "Целе", АЗ, "Кристал Пэлас", "Лех", "Сигма", "Страсбур", "Ракув", АЕК, "Спарта", "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц" и АЕК.

Жеребьевка следующего раунда этих соревнований пройдет 27 февраля.

А к этому моменту норвежский футболист "Атлетико" Александер Серлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. На днях он оформил хет-трик и помог своему клуба пробиться в 1/8 финала еврокубков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Известна расстановка команд перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы
11:00, Сегодня
Известна расстановка команд перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы
"Реал", "Ювентус", "ПСЖ", "Аталанта" сыграли в ответных матчах Лиги чемпионов
03:04, 26 февраля 2026
"Реал", "Ювентус", "ПСЖ", "Аталанта" сыграли в ответных матчах Лиги чемпионов
"Астана" сотворила сенсацию в Лиге конференций
22:02, 29 августа 2024
"Астана" сотворила сенсацию в Лиге конференций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
18:52, Сегодня
Разгромом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
Кристина Шумекова завоевала второе "золото" за один день на чемпионате мира
18:37, Сегодня
Кристина Шумекова завоевала второе "золото" за один день на чемпионате мира
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: