19-летний талант "Ягеллонии" почти сотворил чудо в матче Лиги конференций

Прошедшей ночью завершились матчи стыкового раунда Лиги конференций УЕФА, и в одной из этих игр открылась новая звезда – Бартош Мазурек, сообщает Zakon.kz.

19-летний поляк чуть не лишил знаменитую "Фиорентину" места в 1/8 финала третьего по значимости клубного турнира Европы.

Тем более ответный матч скромной польской "Ягеллонии" проходил на итальянской земле, а также гости приехали с разгромом в домашней встрече неделю назад со счетом 3:0 от "фиолетовых".

Ничего не предвещало сверхъестественного, наоборот, все задавались вопросом, с каким крупным счетом поляки уедут в этот раз.

Но все эти версии и фантазии опроверг Бартош Мазурек, который забил три мяча за первые 50 минут и сравнял счет по сумме двух встреч.

А уже в дополнительное время "Фиорентина" все же сумела уйти от позора и забить два гола. Окончательный счет на табло – 4:2 в пользу гостей, которые уехали с высоко поднятой головой, а Мазурек попал на карандаш грандов Европы.

В итоге к этому часу уже определены все участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА: "Риека", "Самсунспор", "Фиорентина", "Целе", АЗ, "Кристал Пэлас", "Лех", "Сигма", "Страсбур", "Ракув", АЕК, "Спарта", "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц" и АЕК.

Жеребьевка следующего раунда этих соревнований пройдет 27 февраля.

