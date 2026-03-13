Спорт

"Кайсар" наконец-то встретил в Кызылорде свою главную звезду из АПЛ

Футбол Новичок Кайсара, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:52 Фото: Instagram/fckaysar_official
13 марта в Кызылорду после двухмесячного анонса прибыл звездный нигерийский футболист Виктор Мозес, который уже в ближайшие часы приступит к тренировочным занятиям своего нового клуба "Кайсара", сообщает Zakon.kz.

Как известно, 35-летний футболист с английским паспортом недавно подписал контракт на один год с "Кайсаром".

Опытный полузащитник уже прошел учебно-тренировочный сбор в составе "степных волков", но не смог покинуть ОАЭ, в связи с чем Мозес пропустил первый тур КПЛ-2026, где его команда сыграла вничью с астанинским "Женисом" – 1:1.

За свою карьеру Виктор Мозес, воспитанник английского "Кристал Пэлас", выступал за такие знаменитые клубы, как "Челси", "Ливерпуль" и "Интер". Он становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

Также сегодня "Кайсар" объявил о заключении контракта с бывшим футболистом сборной Нигерии Имо Эзекилем.

Во втором туре чемпионата Казахстана кызылординский коллектив 16 марта примет дома "Астану".

Между тем фантастический хет-трик Вальверде повысил рейтинг "Реала" на пути к трофею Лиги чемпионов УЕФА.

