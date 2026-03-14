Как бывший грэпплер Ербол Хамитов дошел до медалей Паралимпиады и какую премию получит

Уже сутки вся страна радуется исторической победе 28-летнего уроженца Северо-Казахстанской области Ербола Хамитова, который накануне завоевал "золото" Паралимпийских игр-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Скорее всего, большинство наших читателей не знает, что наш герой до 19-ти лет профессионально занимался грэпплингом и джиу-джитсу.

В 2017 году в Петропавловске произошла перестрелка, где Ербола Хамитова ранили в ногу из охотничьего ружья. Раненого спортсмена доставили в больницу, где ему ампутировали ногу.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Несмотря на все трудности того периода, Ербол не сломался и решил продолжить тренировки в единоборствах. В 2019 году он выиграл "серебро" на чемпионате Азии по грэпплингу AIGA и "золото" чемпионата Азии по грэпплингу UWW.

Так как соревнования по данному виду спорта не входили в программу Паралимпийских игр, Хамитов переключился на зимние паралимпийские виды спорта и начал тренироваться в группе атлетов с ограниченными возможностями у себя в Петропавловске.

Хамитов дебютировал на зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине, где в биатлоне занял 16-е места в обеих дисциплинах, 6 км и 10 км. В лыжных гонках он стал седьмым на дистанции 18 км, девятым на 7,5 км, в спринте в квалификации занял 15-е место. Плюс занял пятое место в открытой эстафете 4х2,5 км в лыжных гонках в дуэте с Александром Герлицем.

После этих неудач наш парень не отчаялся и продолжил тренировки, что впоследствии все же дало свои плоды.

В 2023 году североказахстанец стал чемпионом мира по лыжным гонкам в спринте (сидя), а спустя два года – чемпионом мира в индивидуальной гонке на 12,5 км и победителем общего зачета Кубка мира по биатлону среди паралимпийцев.

Звездный миг Ербола Хамитова наступил на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Сначала 10 марта он в качестве знаменосца нашей сборной завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках (сидя).

А накануне, 13 марта, наш герой стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км, показав в финале результат 9:39.0.

Особый и ценный момент произошел на награждении, когда Хамитов со своей золотой медалью преклонился с рядом стоящим пара атлетом из Китая, который сидел на коляске. Тем самым казахстанец показал свое уважение к соперникам, несмотря на свою высшую награду.

Историческая победа Ербола Хамитова стала продолжением успешных выступлений казахстанских спортсменов на международной арене.

И, конечно, по возвращении на Родину чемпиона ждет денежный приз от государства – 250 000 долларов за "золото" и 75 000 за "бронзу".

Таким образом, победную эстафету отечественного спорта, начатую на Олимпийских играх фигуристом Михаилом Шайдоровым, на Паралимпийских играх достойно продолжил Ербол Хамитов.