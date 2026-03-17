Наставник "Реала" вынес решение по Мбаппе на матч с "Ман Сити"

В ночь на 18 марта пройдет ряд ответных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Одним из интригующих матчей данной стадии по-прежнему остается противостояние между "Манчестер Сити" и "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Шансы у "горожан" особо невелики после разгрома на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 0:3, но все же истинные болельщики английского клуба верят в успех своих любимцев.

Несмотря на все прогнозы, королевский коллектив прибыл в Манчестер в самом сильнейшем составе, имея в своей обойме лучшего снайпера Килиана Мбаппе, о выходе которого на поле высказался главный тренер "Реала".

"Беллингема не будет в предстоящей игре. А вот Мбаппе уже доступен, будет видно к началу встречи. Вальверде и Вини заслужили свои минуты на поле. Воспитанники выступают на очень высоком уровне, они играют очень хорошо, потому что умеют это делать. Они очень талантливые ребята. Моя цель – выпустить на поле 11 лучших игроков". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Имея в запасе три мяча, Арбелоа все же хочет, чтобы "Реал" сыграл с полной отдачей каждого из своих футболистов.

"Как и в первом матче, должны выйти на поле и победить. Играть с такой же самоотдачей или даже с большей. Это очень непростой стадион, и болельщики будут гнать их вперед изо всех сил. Нужно продемонстрировать сплоченность и усилия, чтобы по-настоящему доставить им неприятности". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Как известно, неделю назад "Реал" в Мадриде победил команду Хосепа Гвардиолы благодаря фантастическому хет-трику Вальверде и повысил свой рейтинг на пути к 16-му трофею Лиги чемпионов УЕФА.