#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Наставник "Реала" вынес решение по Мбаппе на матч с "Ман Сити"

Футбол Реал Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 12:08 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 18 марта пройдет ряд ответных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Одним из интригующих матчей данной стадии по-прежнему остается противостояние между "Манчестер Сити" и "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Шансы у "горожан" особо невелики после разгрома на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 0:3, но все же истинные болельщики английского клуба верят в успех своих любимцев.

Несмотря на все прогнозы, королевский коллектив прибыл в Манчестер в самом сильнейшем составе, имея в своей обойме лучшего снайпера Килиана Мбаппе, о выходе которого на поле высказался главный тренер "Реала".

"Беллингема не будет в предстоящей игре. А вот Мбаппе уже доступен, будет видно к началу встречи. Вальверде и Вини заслужили свои минуты на поле. Воспитанники выступают на очень высоком уровне, они играют очень хорошо, потому что умеют это делать. Они очень талантливые ребята. Моя цель – выпустить на поле 11 лучших игроков". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Имея в запасе три мяча, Арбелоа все же хочет, чтобы "Реал" сыграл с полной отдачей каждого из своих футболистов.

"Как и в первом матче, должны выйти на поле и победить. Играть с такой же самоотдачей или даже с большей. Это очень непростой стадион, и болельщики будут гнать их вперед изо всех сил. Нужно продемонстрировать сплоченность и усилия, чтобы по-настоящему доставить им неприятности". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Как известно, неделю назад "Реал" в Мадриде победил команду Хосепа Гвардиолы благодаря фантастическому хет-трику Вальверде и повысил свой рейтинг на пути к 16-му трофею Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Что готовит "Ман Сити" в первой выездной битве против "Реала"
15:20, 11 марта 2026
Что готовит "Ман Сити" в первой выездной битве против "Реала"
Наставник "Ман Сити" высказался о своих шансах в поединке против "Реала"
14:01, 10 декабря 2025
Наставник "Ман Сити" высказался о своих шансах в поединке против "Реала"
Видеообзор матча "Ман Сити" – "Реал" плюс итоговое мнение наставников команд
10:25, 12 февраля 2025
Видеообзор матча "Ман Сити" – "Реал" плюс итоговое мнение наставников команд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Сегодня
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Сегодня
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Сегодня
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Сегодня
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
