Мбаппе признался о готовности к битве с "Баварией" в Лиге чемпионов УЕФА

На следующей неделе стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, где одним из интригующих поединков станет классическое противостояние грандов мирового футбола: испанского "Реала" и немецкой "Баварии", сообщает Zakon.kz.

В предвкушении этого сражения болельщики "сливочных" обеспокоены состоянием здоровья своего любимца и главного снайпера – француза Килиана Мбаппе, который в последнее время не так часто выходит в составе клуба.

Сам же форвард "Реала" отверг все негативные прогнозы в свой адрес и высказался о будущем противостоянии с "Баварией".

"В Испании немного опасаются, что я не буду играть. Думают, что я сразу поеду на чемпионат мира. Но хочу подчеркнуть: лучший способ подойти к мундиалю в отличной форме – это выиграть все с "Реалом". Если и есть команда, которая может победить "Баварию", то это "Мадрид". Сохраняйте спокойствие, сосредоточьтесь на своей работе и будьте уверены в том, что можете улучшить ситуацию на поле". Килиан Мбаппе

Нападающий королевского клуба в эти дни находится в составе французской сборной в турне по США и сыграл там два товарищеских матча.

В первом из них (27 марта) он забил гол в ворота команды Бразилии. А затем прошедшей ночью Килиан вышел на поле в поединке с Колумбией.