Стали известны участники полуфиналов Лиги Европы УЕФА

В ночь на 17 апреля прошли матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26, по исходу которых определились четыре команды, продолжающие борьбу за главный трофей, сообщает Zakon.kz.

Особых сенсаций не произошло, обеспечившие успех в первых поединках неделю назад "Астон Вилла" и "Фрайбург" одержали победы и в ответных встречах.

Интрига держалась только в двух противостояниях и там были поставлены точки. "Брага" обыграла в гостях "Бетис" (4:2), а "Ноттингем Форест" дома переиграл "Порту" (1:0).

Таким образом, в предстоящих полуфиналах Лиги Европы "Астон Вилла" встретится с "Ноттингемом", а "Брага" померится силами с "Фрайбургом".

Первые поединки пройдут 30 апреля, а ответные – 7 мая.

