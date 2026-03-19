#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Спорт

Александр Овечкин оформил 999-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли

Хоккей 999 Шайба, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:47 Фото: Instagram/capitals
Утром 19 марта знаменитый российский нападающий Александр Овечкин забил свою 999-ю шайбу в истории НХЛ, включая взятия ворот в играх плей-офф. К этому часу в его активе 922 гола в регулярном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Вашингтона" на протяжении последних шести поединков не мог порадовать своих фанатов забитыми шайбами, и это случилось утром в домашнем матче против "Оттавы" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний игрок отличился во втором периоде, а сама встреча вскоре закончилась победой столичного коллектива со счетом 4:1.

Таким образом, лидер "Кэпиталз" забил свой 25-й гол в текущем сезоне и 922-й в рамках регулярных чемпионатов, дальше обновляя рекорд НХЛ.

А с учетом игр плей-офф в активе Овечкина сейчас 999 шайб. По этим цифрам он пока уступает легендарному Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов (894 – чемпионат, 122 – плей-офф).

Двух звезд мирового хоккея отделяет всего лишь 17 взятий ворот. Сумеет ли россиянин догнать канадца – это уже вопрос времени.

Тем временем футбольный скандал на африканском континенте набирает обороты. Сенегал не хочет отдавать трофей КАН-2025 и подает жалобу в международный суд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: