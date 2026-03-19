Александр Овечкин оформил 999-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли

Утром 19 марта знаменитый российский нападающий Александр Овечкин забил свою 999-ю шайбу в истории НХЛ, включая взятия ворот в играх плей-офф. К этому часу в его активе 922 гола в регулярном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Вашингтона" на протяжении последних шести поединков не мог порадовать своих фанатов забитыми шайбами, и это случилось утром в домашнем матче против "Оттавы" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний игрок отличился во втором периоде, а сама встреча вскоре закончилась победой столичного коллектива со счетом 4:1.

Таким образом, лидер "Кэпиталз" забил свой 25-й гол в текущем сезоне и 922-й в рамках регулярных чемпионатов, дальше обновляя рекорд НХЛ.

А с учетом игр плей-офф в активе Овечкина сейчас 999 шайб. По этим цифрам он пока уступает легендарному Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов (894 – чемпионат, 122 – плей-офф).

Двух звезд мирового хоккея отделяет всего лишь 17 взятий ворот. Сумеет ли россиянин догнать канадца – это уже вопрос времени.

Тем временем футбольный скандал на африканском континенте набирает обороты. Сенегал не хочет отдавать трофей КАН-2025 и подает жалобу в международный суд.

