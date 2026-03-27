Овечкин побил рекорд НХЛ и оформил три личных достижения в матче с "Ютой"

Как уже известно, сегодня утром российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой Маммот" (7:4) оформил хет-трик, благодаря чему в очередной раз вписал себя в историю североамериканского хоккея, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы НХЛ, лидер "Вашингтона" забил три шайбы в матчах с 21-й командой НХЛ. Тем самым он превзошел легендарного Бретта Халла, который в свое время огорчил 20 клубов.

Этот хет-трик в ворота "Юты" стал для Овечкина 34-м в его карьере за океаном. По этому показателю россиянин вышел на четвертое место, опередив все того же Халла (33). Выше Александра стоят Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

Также 40-летний форвард стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось сделать два хет-трика в одном сезоне в возрасте "40+".

Первый хет-трик нынешнего сезона капитан столичной дружины оформил 20 ноября в Монреале.

Вдобавок этот гостевой поединок стал для россиянина 1564-м в регулярном чемпионате НХЛ, и он поднялся на 15-е место рейтинга по количеству проведенных матчей.