Спорт

Суперкомпьютер выдал расклад фаворитов Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала

Футбол Суперкомпьютер Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 12:42 Фото: Instagram/fcbayern
Лига чемпионов УЕФА приближается к своей финишной черте, и оставшимся командам осталось провести всего лишь 2-3 матча. За титул самого лучшего клуба Европы сезона 2025/26 продолжают сражение четыре коллектива, сообщает Zakon.kz.

По версии суперкомпьютера Opta, лондонский "Арсенал" по-прежнему сохраняет статус основного фаворита нынешнего сезона Лиги чемпионов. "Канонирам" дают 38,6% на победу в этом году, однако их преимущество не такое большое, как это было ранее.

Основным конкурентом "пушкарей" в борьбе за титул считают "Баварию" (33,3%).

Суперкомпьютер меньше предпочтения отдает ПСЖ (19,1%) и "Атлетико" (9%).

Уже известно, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет с "Атлетико", а "Бавария" сразится с ПСЖ.

Первые игры данного раунда пройдут 28 апреля (Париж) и 29 апреля (Мадрид), а ответные запланированы на 5 мая (Лондон) и 6 мая (Мюнхен).

А накануне был опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием Елены Рыбакиной и Александра Бублика.

Куандык Шынасилов
