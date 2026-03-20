Хоккеисты "Барыса" эмоционально обратились к фанатам после окончания сезона

Фото: hcbarys.kz

Пресс-служба "Барыса" опубликовала пост в соцсети с благодарностью к болельщикам за поддержку в сезоне КХЛ-2025/2026, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом опубликован в Instagram. "Сезон КХЛ 2025/2026 для нас завершен. Сложный, трудовой и по-настоящему эмоциональный. Спасибо каждому, кто был с нами на протяжении всего пути – на трибунах и у экранов. Вы проживали с нами каждую смену, каждую шайбу, каждую победу и каждое поражение. Спасибо, что верили, переживали и оставались рядом с командой. Мы уже сделали шаг вперед. И это только начало – вернемся еще сильнее", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Барыс» (@barys_official) Ранее "Барыс" открыл счет, но не удержал победу в матче с "Сибирью".

