"Барыс" открыл счет, но не удержал победу в матче с "Сибирью"
В заключительной игре сезона "Барыс" на выезде встречался с "Сибирью", сообщает Zakon.kz.
Счет был открыт после точного броска Райли Уолша, который отличился на четвертой минуте поединка. В целом инициативой владели новосибирцы, которые только за стартовый период 20 раз потревожили Андрея Шутова. Во втором отрезке одна попытка хозяев все же принесла успех – автором гола стал Семён Кошелев. Заключительная треть и овертайм прошли без взятий ворот. А в затяжной серии буллитов удача была на стороне хозяев.
По итогам регулярного чемпионата подопечные Михаила Кравца заработали 54 балла.
"Сибирь" – "Барыс" 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0):
- 0:1 – 03:17 – Уолш (Веккьоне, Морелли)
- 1:1 – 23:32 – Кошелев (Косолапов, Абрамов)
- 2:1 – 65:00 – Абрамов Б
Вратари: Бердин – Шутов
Ранее "Барыс" обыграл "Адмирал" и одержал третью победу подряд в конце сезона.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript