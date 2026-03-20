Спорт

"Барыс" открыл счет, но не удержал победу в матче с "Сибирью"

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 23:51 Фото: hcbarys.kz
В заключительной игре сезона "Барыс" на выезде встречался с "Сибирью", сообщает Zakon.kz.

Счет был открыт после точного броска Райли Уолша, который отличился на четвертой минуте поединка. В целом инициативой владели новосибирцы, которые только за стартовый период 20 раз потревожили Андрея Шутова. Во втором отрезке одна попытка хозяев все же принесла успех – автором гола стал Семён Кошелев. Заключительная треть и овертайм прошли без взятий ворот. А в затяжной серии буллитов удача была на стороне хозяев.

По итогам регулярного чемпионата подопечные Михаила Кравца заработали 54 балла.

"Сибирь" – "Барыс" 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0):

  • 0:1 – 03:17 – Уолш (Веккьоне, Морелли)
  • 1:1 – 23:32 – Кошелев (Косолапов, Абрамов)
  • 2:1 – 65:00 – Абрамов Б

Вратари: Бердин – Шутов

Ранее "Барыс" обыграл "Адмирал" и одержал третью победу подряд в конце сезона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
