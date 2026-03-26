Спорт

Стало известно, за кого выходит замуж Абиба Абужакынова – первые кадры с обряда сырға салу

дзюдоистка Абиба Абужакынова, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 18:15 Фото: Instagram/abiba48
Ведущая казахстанская дзюдоистка и лидер женской сборной Казахстана Абиба Абужакынова сегодня, 26 марта 2026 года, поделилась очередным важным событием – ей провели обряд сырға салу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 28-летней спортсменки. На опубликованных фото можно разглядеть жениха, лицо которого Абиба ранее скрывала.

"Я стала сырғалым. Но из спорта не ушла. Впереди – летние Олимпийские игры 2028 года", – заявила Абужакынова.

Также кадрами с важного мероприятия поделилась телеведущая и журналист Анна Данченко.

Отметим, что избранником Абибы оказался казахстанский дзюдоист Ермахан Ануарбеков.

"Два чемпиона. Будьте счастливы!" – написала Анна Данченко.

К пожеланиям телеведущей присоединились и фанаты дзюдоистки:

  • "Поздравляю".
  • "Абиба, люблю вас".
  • "Ермахан и Абиба, будьте счастливы! Желаю вам вместе покорить олимпийскую вершину!"
  • "Поздравляю! Похоже, родятся еще олимпийские чемпионы. Пусть у вас все сложится и будьте счастливы, Абиба"

Сырға салу – это казахский обряд, который проводится во время знакомства сватов (құда түсу) и символизирует окончательный договор между сватами. На мероприятии две снохи выводят невесту, которой мать жениха одевает привезенные на сватовство серьги. Это означает, что теперь у невесты новый статус и она принадлежит роду жениха. Всем родственникам со стороны невесты, а также двум снохам – женге, которые выводили невесту, дарят подарки.

Материал по теме

"Я сказала да": дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке

Ранее Абиба Абужакынова высказалась о карьере после объявления о помолвке.

Читайте также
"Я сказала да": дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке
21:51, 23 марта 2026
"Я сказала да": дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке
Абиба Абужакынова едет в Абу-Даби
07:33, 23 ноября 2025
Абиба Абужакынова едет в Абу-Даби
Первая медаль сборной на ХІХ Азиатских играх: Абиба Абужакынова завоевала "серебро"
14:30, 24 сентября 2023
Первая медаль сборной на ХІХ Азиатских играх: Абиба Абужакынова завоевала "серебро"
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
18:36, Сегодня
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
18:15, Сегодня
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
17:42, Сегодня
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
17:22, Сегодня
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
