Стало известно, за кого выходит замуж Абиба Абужакынова – первые кадры с обряда сырға салу

Ведущая казахстанская дзюдоистка и лидер женской сборной Казахстана Абиба Абужакынова сегодня, 26 марта 2026 года, поделилась очередным важным событием – ей провели обряд сырға салу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 28-летней спортсменки. На опубликованных фото можно разглядеть жениха, лицо которого Абиба ранее скрывала.

"Я стала сырғалым. Но из спорта не ушла. Впереди – летние Олимпийские игры 2028 года", – заявила Абужакынова.

Также кадрами с важного мероприятия поделилась телеведущая и журналист Анна Данченко.

Отметим, что избранником Абибы оказался казахстанский дзюдоист Ермахан Ануарбеков.

"Два чемпиона. Будьте счастливы!" – написала Анна Данченко.

К пожеланиям телеведущей присоединились и фанаты дзюдоистки:

"Поздравляю".

"Абиба, люблю вас".

"Ермахан и Абиба, будьте счастливы! Желаю вам вместе покорить олимпийскую вершину!"

"Поздравляю! Похоже, родятся еще олимпийские чемпионы. Пусть у вас все сложится и будьте счастливы, Абиба"

Сырға салу – это казахский обряд, который проводится во время знакомства сватов (құда түсу) и символизирует окончательный договор между сватами. На мероприятии две снохи выводят невесту, которой мать жениха одевает привезенные на сватовство серьги. Это означает, что теперь у невесты новый статус и она принадлежит роду жениха. Всем родственникам со стороны невесты, а также двум снохам – женге, которые выводили невесту, дарят подарки.

Ранее Абиба Абужакынова высказалась о карьере после объявления о помолвке.