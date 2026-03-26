Стало известно, за кого выходит замуж Абиба Абужакынова – первые кадры с обряда сырға салу
Об этом стало известно из Instagram 28-летней спортсменки. На опубликованных фото можно разглядеть жениха, лицо которого Абиба ранее скрывала.
"Я стала сырғалым. Но из спорта не ушла. Впереди – летние Олимпийские игры 2028 года", – заявила Абужакынова.
Также кадрами с важного мероприятия поделилась телеведущая и журналист Анна Данченко.
Отметим, что избранником Абибы оказался казахстанский дзюдоист Ермахан Ануарбеков.
"Два чемпиона. Будьте счастливы!" – написала Анна Данченко.
К пожеланиям телеведущей присоединились и фанаты дзюдоистки:
- "Поздравляю".
- "Абиба, люблю вас".
- "Ермахан и Абиба, будьте счастливы! Желаю вам вместе покорить олимпийскую вершину!"
- "Поздравляю! Похоже, родятся еще олимпийские чемпионы. Пусть у вас все сложится и будьте счастливы, Абиба"
Сырға салу – это казахский обряд, который проводится во время знакомства сватов (құда түсу) и символизирует окончательный договор между сватами. На мероприятии две снохи выводят невесту, которой мать жениха одевает привезенные на сватовство серьги. Это означает, что теперь у невесты новый статус и она принадлежит роду жениха. Всем родственникам со стороны невесты, а также двум снохам – женге, которые выводили невесту, дарят подарки.
Материал по теме
