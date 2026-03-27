#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Спорт

Ерболу Хамитову присвоено звание "Заслуженный мастер спорта РК"

чемпион зимней Паралимпиады по пара биатлону Ербол Хамитов, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:34 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионом зимней Паралимпиады по пара биатлону Ерболом Хамитовым, завоевавшим титул в Милане, а также с его тренерами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе ведомства:

"В ходе встречи министр вручил Ерболу Хамитову звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан" за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения на международной арене".

Кроме того, министр наградил почетными грамотами тренеров Ербола Хамитова – Аслана Токбаева, Василия Коломийца и Антона Ждановича.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В ходе встречи Ербол Мырзабосынов особо подчеркнул важность поддержки сильных спортсменов и профессиональных спортивных менеджеров, поскольку их достижения вносят значительный вклад в повышение международного авторитета Казахстана.

"В настоящее время в стране активно развиваются 19 видов пара спорта. По итогам 2025 года 66 159 граждан с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день в республике функционируют Республиканский центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, 16 спортивных клубов, Дирекция развития спорта в Алматинской области и две специализированные спортивные школы".Пресс-служба МТС РК

Днем ранее, 26 марта, глава государства вручил Ерболу Хамитову орден "Барыс" III степени, Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом "Парасат", Аслан Токбаев – орденом "Кұрмет".

Ербол Хамитов – единственный пара спортсмен, завоевавший сразу две медали одной Паралимпиады. Он продемонстрировал высокие результаты как в пара лыжных гонках, так и в пара биатлоне, умело сочетая выносливость, точность и тактическое мастерство. Кроме того, он стал первым в истории Казахстана спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус, одержав победу в общем зачете Кубка мира по пара биатлону.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:34
"Жертвуя многими благами": Токаев обратился к тренерам триумфатора Паралимпиады-2026

На XIV зимних Паралимпийских играх, прошедших в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), Ербол Хамитов пополнил копилку сборной Казахстана золотой медалью в пара биатлоне и бронзовой – в пара лыжных гонках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: