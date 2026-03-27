Ерболу Хамитову присвоено звание "Заслуженный мастер спорта РК"

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионом зимней Паралимпиады по пара биатлону Ерболом Хамитовым, завоевавшим титул в Милане, а также с его тренерами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе ведомства:

"В ходе встречи министр вручил Ерболу Хамитову звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан" за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения на международной арене".

Кроме того, министр наградил почетными грамотами тренеров Ербола Хамитова – Аслана Токбаева, Василия Коломийца и Антона Ждановича.

В ходе встречи Ербол Мырзабосынов особо подчеркнул важность поддержки сильных спортсменов и профессиональных спортивных менеджеров, поскольку их достижения вносят значительный вклад в повышение международного авторитета Казахстана.

"В настоящее время в стране активно развиваются 19 видов пара спорта. По итогам 2025 года 66 159 граждан с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день в республике функционируют Республиканский центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, 16 спортивных клубов, Дирекция развития спорта в Алматинской области и две специализированные спортивные школы". Пресс-служба МТС РК

Днем ранее, 26 марта, глава государства вручил Ерболу Хамитову орден "Барыс" III степени, Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом "Парасат", Аслан Токбаев – орденом "Кұрмет".

Ербол Хамитов – единственный пара спортсмен, завоевавший сразу две медали одной Паралимпиады. Он продемонстрировал высокие результаты как в пара лыжных гонках, так и в пара биатлоне, умело сочетая выносливость, точность и тактическое мастерство. Кроме того, он стал первым в истории Казахстана спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус, одержав победу в общем зачете Кубка мира по пара биатлону.

На XIV зимних Паралимпийских играх, прошедших в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), Ербол Хамитов пополнил копилку сборной Казахстана золотой медалью в пара биатлоне и бронзовой – в пара лыжных гонках.