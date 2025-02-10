Овечкин оформил три результативные передачи в матче НХЛ против "Юты"
Судьба поединка решилась только в серии буллитов, где удача была на стороне гостей. Несмотря на это поражение, 39-летний лидер столичной дружины Александр Овечкин записал на свой счет три результативные передачи.
За эти достижения форвард получил вторую звезду прошедшего матча, а лучшим хоккеистом встречи стал другой нападающий "Вашингтона" Том Уилсон, в активе которого две шайбы и одна передача.
Всего в нынешнем сезоне Овечкин набрал 43 (26+17) очка после 39 игр текущего сезона.
К тому же Александр на данный час вышел на 11‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
В его копилке стало 1593 очка (879 голов и 714 передач) в 1465 матчах. Чтобы войти в топ-10, россиянину надо догнать Джо Сакика (1641).
Три дня назад Овечкин ворвался в десятку лучших снайперов текущего сезона НХЛ.