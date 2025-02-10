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Спорт

Овечкин оформил три результативные передачи в матче НХЛ против "Юты"

Хоккей Три Паса, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 09:31 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 10 февраля клуб "Вашингтон Кэпиталз" в ходе матча НХЛ на домашней арене уступил "Юте" (4:5), где капитан хозяев льда Александр Овечкин сделал три ассиста, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка решилась только в серии буллитов, где удача была на стороне гостей. Несмотря на это поражение, 39-летний лидер столичной дружины Александр Овечкин записал на свой счет три результативные передачи.

За эти достижения форвард получил вторую звезду прошедшего матча, а лучшим хоккеистом встречи стал другой нападающий "Вашингтона" Том Уилсон, в активе которого две шайбы и одна передача.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин набрал 43 (26+17) очка после 39 игр текущего сезона.

К тому же Александр на данный час вышел на 11‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

В его копилке стало 1593 очка (879 голов и 714 передач) в 1465 матчах. Чтобы войти в топ-10, россиянину надо догнать Джо Сакика (1641).

Три дня назад Овечкин ворвался в десятку лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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