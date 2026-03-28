Илья Малинин рассказал о защите титула на чемпионате мира в Праге

В столице Чехии Илья Малинин поделился эмоциями после выступления в короткой программе на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

26 марта американец с русскими корнями получил лучшие баллы в карьере – 111,29 – и теперь занимает промежуточное первое место.

В интервью Golden Skate, спортсмен признался, что вышел на лед без давления и сосредоточился на главном – получать удовольствие от катания. По словам Малинина, возвращение на лед принесло ему искреннюю радость.

"Было очень здорово просто снова выйти на лед. Это именно то, чего я действительно хотел, – получать удовольствие. Я не возлагал на себя никаких ожиданий перед этим турниром. Я просто хотел выступить", – отметил Малинин.

Фигурист отметил, что со временем стал иначе относиться к статусу и достижениям.

"Честно говоря, защита титула для меня уже не так важна. Думаю, сейчас я наконец понял, что за последние годы сделал очень многое для этого спорта, и теперь это по-настоящему мое время – идти своим путем, быть собой и делать то, что я хочу", – откровенно поделился фигурист.

Говоря о целях, Малинин подчеркнул, что продолжает стремиться к прогрессу, но старается не перегружать себя.

"Это часть моей цели – продолжать расширять свои пределы. Но, в конечном счете, думаю, я катаюсь лучше, если говорю себе, что сезон закончится через два дня". Илья Малинин

26 марта Казахстан на чемпионате мира представлял Диас Жиренбаев. Наш фигурист в короткой программе набрал 59.34 балла, заняв в итоге предпоследнее 35-е место. А в ночь на 28 марта в Праге определились победительницы в женском одиночном катании.