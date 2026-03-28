#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 23:06 Фото: Instagram/isufigureskating
Американский фигурист Илья Малинин победил в соревнованиях одиночников на чемпионате мира, который проходит в Праге. В сумме за короткую и произвольную программы 21-летний Малинин получил 329,40 балла, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание "Газета.ру", изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Малинин стал трехкратным чемпионом мира. А на втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал за произвольную программу 212,87 балла, что дало ему в общей сумме 306,67 балла.

Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии Сюн Сато, который в общей сумме набрал 288,54 балла, судьи оценили прокат его произвольной программы в 192,70 балла.

26 марта Казахстан на чемпионате мира представлял Диас Жиренбаев. Наш фигурист в короткой программе набрал 59.34 балла, заняв в итоге предпоследнее 35-е место. А в ночь на 28 марта в Праге определились победительницы в женском одиночном катании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Илья Малинин рассказал о защите титула на чемпионате мира в Праге
06:50, Сегодня
Илья Малинин рассказал о защите титула на чемпионате мира в Праге
Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан
06:06, 24 февраля 2026
Илья Малинин хочет приехать с Шайдоровым в Казахстан
Американского фигуриста Илью Малинина наградили из-за жеста в отношении Михаила Шайдорова
11:35, 06 марта 2026
Американского фигуриста Илью Малинина наградили из-за жеста в отношении Михаила Шайдорова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана U17 потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2026
22:47, Сегодня
Сборная Казахстана U17 потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2026
Нападающий сборной Казахстана забил гол за европейский клуб
22:14, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана забил гол за европейский клуб
Казахстанские синхронисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Париже
21:41, Сегодня
Казахстанские синхронисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Париже
Сборная Казахстана U18 по футболу пропустила шесть голов в товарищеском матче
21:15, Сегодня
Сборная Казахстана U18 по футболу пропустила шесть голов в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: