Фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин победил в соревнованиях одиночников на чемпионате мира, который проходит в Праге. В сумме за короткую и произвольную программы 21-летний Малинин получил 329,40 балла, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание "Газета.ру", изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Малинин стал трехкратным чемпионом мира. А на втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал за произвольную программу 212,87 балла, что дало ему в общей сумме 306,67 балла.

Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии Сюн Сато, который в общей сумме набрал 288,54 балла, судьи оценили прокат его произвольной программы в 192,70 балла.

26 марта Казахстан на чемпионате мира представлял Диас Жиренбаев. Наш фигурист в короткой программе набрал 59.34 балла, заняв в итоге предпоследнее 35-е место. А в ночь на 28 марта в Праге определились победительницы в женском одиночном катании.