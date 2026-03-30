"Кайрат" вернулся домой и начинает подготовку к матчу с "Астаной"

30 марта действующий чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" возвратился в Алматы после небольшого путешествия в Санкт-Петербург, где провел товарищеский матч с грандом российской Премьер-лиги – "Зенитом", сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, подопечные Рафаэля Уразбахтина 28 марта уступили в товарищеском матче 10-кратному чемпиону России со счетом 0:2.

Поединок против "Зенита" стал хорошей подготовкой для игроков "Кайрата", которые уже в это воскресенье (5 апреля) в рамках четвертого тура КПЛ-2026 примут на Центральном стадионе лидера турнирной таблицы – "Астану".

Конечно же, все эксперты и болельщики знают, что именно эти две команды ежегодно спорят за титул лучшей команды страны, где в последних двух чемпионатах "алматинцы" опережают "астанчан".

Бесспорно, первое противостояние нового сезона вызывает большой интерес у всех любителей футбола.

В прошлом туре "Астана" дома была сильнее "Тобыла" (2:0), а "Кайрат" неожиданно потерял очки в матче с "Жетысу".

Поединок двух главных фаворитов сезона начнется 5 апреля в 18:00.